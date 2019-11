Ricci super definiti con il Chopstick Styler The Hero

Il ferro arricciacapelli The Hero di Chopstick Styler è un prodotto unico nel suo genere, in grado di creare ricci belli e definiti e facilissimo da usare anche per chi è alle prime armi.

Grazie alla tecnologia avanzata al titanio, questo ferro professionale si scalda molto rapidamente e in modo uniforme, così che ogni ciocca viene arricciata alla stessa temperatura; inoltre, la forma rettangolare della barra garantisce ricci e onde voluminosi, duraturi e super definiti.

The Hero di Chopstick Styler si caratterizza per il suo design unico, specificatamente studiato per dare un risultato professionale e ricci come nessun altro ferro riesce a fare: la barra riscaldata (dimensioni 7x10x160 mm) infatti, ha una forma rettangolare e ha quattro angoli a 90°, grazie ai quali potrai dar vita ad onde tipo "beachy waves" o ricci in stile afro, stretti e super definiti.

Inoltre, la punta in titanio galvanizzata con effetto arcobaleno rilascia ioni negativi, che favoriscono la luminosità dei capelli e combattono l'effetto crespo.

Impostare la temperatura giusta è fondamentale per ottenere ottimi risultati e per prevenire danni ai capelli: il ferro per capelli The Hero di Chopstick Styler ti permette di impostare cinque diverse temperature, da 120°C a 210°C, così puoi scegliere il calore perfetto per te, mentre il cavo di 1,8m che ruota a 360 gradi ti permette di modellare i capelli comodamente e senza restrizioni. Inoltre, basta tenere i capelli sul ferro per meno di 10 secondi per ottenere dei ricci davvero incredibili.

The Hero si spegne automaticamente dopo 60 minuti di inutilizzo ed è dotato di un comodo manico gommato nero; inoltre, la punta isolata e il guanto termo protettivo incluso nella confezione ti permettono di utilizzare il ferro in sicurezza ed evitare scottature accidentali, per un massimo controllo dello styling.

The Hero di Chopstick Styler è quindi un ferro professionale di altissima qualitò e dalle prestazioni eccezionali; comodo, leggero e maneggevole, crea dei ricci ultra definiti, voluminosi e perfetti: provalo subito!

Pro:

Si riscalda in pochissimi secondi

Quattro temperature tra cui scegliere

Guanto termo protettivo incluso

Effetto incredibile, ricci super definiti e davvero duraturi

Garanzia di 5 anni

Contro:

Nessuno

Scoprilo su Amazon.it a soli 24,95€