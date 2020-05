Capelli home made: le migliori forbici professionali per tagliare i capelli a casa

Tagliare i capelli a casa può essere una pratica divertente ma anche una questione di necessità, soprattutto in questo momento in cui i parrucchieri sono ancora chiusi. Ma per un taglio a regola d'arte spesso il rasoio elettrico non basta, ma è necessario utilizzare anche delle forbici per capelli professionali, molto più appuntite delle classiche forbici casalinghe e che ti permetteranno di lavorare meglio.

Abbiamo quindi selezionato le migliori forbici professionali per capelli che puoi acquistare on line e ricevere comodamente a casa: scoprile subito!

Un set di base perfetto per i principianti, composto da 1 forbice per tagliare, 1 forbice per sfoltire, 1 pettine, 2 fermagli per capelli, 1 panno per la pulizia e 1 custodia per riporre le forbici. Le forbici sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, antigraffio, robusto e resistente, e sono dotate di manici ergonomici, risultando molto comode e facili da usare.

Questo set può essere efficacemente utilizzato sia per tagliare i capelli che per la cura quotidiana della barba; il set infatti è composto da 2 forbici professionali, una per tagliare e una per sfoltire, un rasoio da barbiere, 1 pettine, 2 mollette per capelli, 5 lame di ricambio per il rasoio e 1 panno per la pulizia, tutto contenuto all'interno di una comoda ed elegante custodia in ecopelle. Tutti gli strumenti sono realizzati in acciaio inox, resistente alla corrosione, all'ossidazione e alle alte temperature, ed hanno un design ergonomico, che li rende comodi e facili da usare, mentre le forbici si caratterizzano anche per gli inserti in gomma removibili presenti sull'impugnatura e per la punta semi arrotondata, che le rende sicure da utilizzare.

Questo kit include tutto il necessario per tagliare i capelli a casa come un vero professionista: al suo interno, infatti, troverai 1 forbice per tagliare, 1 forbice per sfoltire, 1 pettine con rasoio incorporato, 2 pettini in plastica, 1 mantella, 2 fermagli per i capelli e 1 panno per la pulizia, il tutto contenuto all'interno di una comoda ed elegante custodia in pelle con cerniera. Le forbici sono realizzate in acciaio inossidabile 420 e sono dotate di viti a regolazione fine, per poterle stringere o allentare facilmente, e di impugnatura ergonomica, con poggia polsi ed inserti in gomma per le dita. La mantella è resistente, leggera, impermeabile e traspirante, ed è perfetta da usare anche per proteggere i vestiti quando si tingono i capelli, mentre il pettine "da taglio" è dotato di due lame removibili, che posso essere facilmente sostituite in caso di necessità.

