GHD Platinum +, la piastra che protegge i capelli grazie all'incredibile tecnologia predittiva

L'utilizzo della piastra per capelli è spesso e volentieri l'unica soluzione per ottenere un liscio perfetto o determinate acconciature particolari ma, vuoi per inesperienza di chi la utilizza, vuoi per l'eccessivo calore, è altrettanto frequente che a questo utilizzo seguano capelli secchi e rovinati.

Per fortuna, per far fronte a questo problema è intervenuta GHD, azienda leader nel mercato delle piastre per capelli, amatissima dai più importanti professionisti del settore e da star come Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston, e sponsor del famosissimo “Victoria ‘s Secret Fashion Show”, con la sua piastra intelligente Platinum +.

Questa piastra, grazie alla rivoluzionaria funzione ultra-zone con predictive technology, riconosce lo spessore, il tipo di capelli e la dimensione della ciocca su cui si sta lavorando, regolando di conseguenza la temperatura, per risultati eccezionali e personalizzati. Questa funzione adatta la potenza della piastra per garantire che la temperatura ottimale di 185°C si mantenga uniforme su tutta la lamella, anche grazie ai sensori che monitorano la temperatura 250 volte al secondo, assicurandoti risultati straordinari con una sola passata.

Per utilizzare questa piastra al meglio basterà seguire questi semplici passi:

pettina bene la ciocca prima di passare la piastra ;

; passa la styler una sola volta per ciocca e lentamente, così che il calore possa agire in maniera adeguata. Infatti, oltre al calore eccessivo, un altro aspetto che rovina i capelli è la frizione continua della piastra sulla ciocca: assolutamente vietato, quindi, passare e ripassare la piastra su una sola ciocca;

Oltre alla funzione ultra-zone e alla predictive technology, la piastra Platinum + è dotata di un esclusivo sistema a due braccia brevettato, che assicura un perfetto allineamento delle lamelle e un maggior controllo per creare qualunque tipo di look, un fusto arrotondato, che ti permette di creare ricci, onde e un liscio perfetto con facilità, e della funzione sleep-mode, grazie alla quale la styler si spegne automaticamente dopo 30 minuti di non utilizzo, per un'assoluta tranquillità.

Infine, la piastra GHD Platinum + presenta lamelle smussate di precisione con un rivestimento ultra gloss, per uno stile perfettamente lucente senza sforzi, due copri lamelle in gomma morbida resistente al calore e voltaggio universale, per portare la tua piastra ovunque vuoi, un cavo girevole di 2.7m, per un maggior comfort durante lo styling, e una garanzia 3 anni.

Su Amazon.it, inoltre, puoi trovare l'esclusivo gift set GHD, composto dalla styler intelligente Platinum+, un astuccio e tappetino termoresistente per portarla sempre con te e una Paddle Brush, la spazzola di GHD più amata nei backstage, che dona ai tuoi capelli morbidezza e lucentezza.

Pro:

risultati immediati in una sola passata grazie alla tecnologia ultra zone;

capelli più sani e forti grazie alla predective tecnology, che regola il calore in base al tuo tipo di capelli ;

gft set con numerosi accessori (copri lamelle, tappetino e astuccio termo resistente, paddle brush);

rivestimento in ceramica ultra gloss;

materiali di altissima qualità;

un prodotto sicuro per i capelli, resistente e duraturo.

Contro:

Prezzo alto, giustificato però dalla qualità e dalla tecnologia innovativa del prodotto.

Scopri il Gift Set GHD Platinum + in vendita su Amazon.it a 229,71€