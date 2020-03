Grembiule da barba, l'idea rivoluzionaria per non sporcare più il bagno quando ci si rade

Se è vero che radersi e tenere in ordine la propria barba è una necessità imprescindibile per tantissimi uomini, è anche vero che la conseguenza più scomoda e fastidiosa di questa operazione è ritrovare in ogni meandro del bagno peli e pelucchi. Ed è proprio per aiutarci ad evitare le pulizie pasquali ogni mattina, o la chiamata all'idraulico per via del lavandino intasato, che è stato inventato il grembiule da barba, l'accessorio definitivo che elimina il problema dei peli post rasatura.

Facilissimo da usare, questo grembiule è dotato di una chiusura con velcro da legare attorno al collo e due ventose da attaccare allo specchio, in modo da creare una sorta di "bavaglio di sicurezza" che raccoglie i peli in modo super efficiente; inoltre, è realizzato in nylon leggero, morbido ed impermeabile, facile da pulire e da asciugare, ed è molto sottile, così da poter essere riposto o trasportato facilmente.

Il grembiule da barba è quindi l'accessorio perfetto per dimezzare i tempi della routine di rasatura, eliminando il momento della pulizia dei peli, ma è l'ideale anche in altri momenti, come ad esempio quando ci si taglia i capelli. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità prezzo e nella confezione è incluso anche un pettine da barba, perfetto anche per aiutarti a rifinire la rasatura: approvatissimo!

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 7,99€