HairMed: la linea di shampoo made in Italy per la cura professionale dei capelli

HairMed è un’azienda italiana la cui storia parte da lontano; il progetto infatti nasce nel 1966 a Milano, dalla volontà del fondatore, Raffaele Piazzolla, di valorizzare l’unicità di ogni singola persona ideando prodotti ad hoc per esigenze diverse. Nasce così la prima linea di trattamento tricologico professionale, composta da 32 prodotti di alta qualità, che verrà adottata, negli anni a venire, dai più famosi stilisti di alta moda. Ma è solo dopo l’ingresso della nuova generazione in azienda, ovvero di Roberto Piazzolla, che nel 1999 nasce il marchio HairMed, sinonimo di successo nel mondo della cura dei capelli. HairMed è quindi una linea di prodotti e di trattamenti per capelli che nasce da un’azienda di produzione italiana con oltre 40 anni di esperienza nella cura del benessere dei capelli e del cuoio capelluto: una realtà fatta quindi di professionisti, di tecnologia e 100% made in Italy.

Tra le caratteristiche principali che contraddistinguono i prodotti di HairMed risalta l’unione tra la ricerca scientifica e l’utilizzo di fonti vegetali rinnovabili e prodotti naturali, avendo quindi un occhio di riguardo anche per l’ambiente. HairMed offre infatti un’ampia gamma di articoli specifici, pensati e creati per qualsiasi tipo di esigenza, dalle più comuni alle meno diffuse; partendo dagli shampoo fino alle maschere per capelli, sono numerosissime le proposte che l’azienda ha pensato per la cura dei capelli.

Nello specifico, i 12 shampoo prodotti da HairMed sono dei bagni eudermici che detergono delicatamente i capelli donando freschezza, leggerezza, pulizia e bellezza. Privi di allergeni, siliconi, SLES e parabeni, gli shampoo di HairMed detergono in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, e sono stati studiati in diverse versioni efficaci e ben tollerate, realizzate con ingredienti selezionati e formule bilanciate utilizzando basi lavanti di derivazione vegetale (biodegradabili al 100% e certificate ECOCERT) combinate con tensioattivi secondari anfoteri non aggressivi e betaine.

Trasparenti, colorati e profumati con note fresche e leggere, questi shampoo lavano delicatamente con una schiuma ricca, compatta ed avvolgente, che non secca le mani e si dissolve in acqua. Inoltre, le formule degli shampoo HairMed contengono principi attivi naturali e soluzioni cosmetiche di ultima generazione e vengono accuratamente selezionati per qualità e risultati, riuscendo a rispondere alle esigenze di ogni tipo di capello ed integrando, se necessario, parte delle sostanze carenti.

Un’ampia gamma di soluzioni, dunque, che permette di trovare la detersione ideale per qualunque tipo di cute e di capello.

B1 - shampoo professionale anti-caduta

Lo shampoo senza siliconi con funzione anticaduta di HairMed è il trattante attivo che rinforza i capelli, riducendone e prevenendone la caduta. Contiene estratti vegetali e minerali e favorisce la crescita di capelli sani.

B2 - shampoo professionale anti-sebo per capelli grassi

Uno shampoo specifico per capelli grassi, che rimuove il sebo e igienizza la cute. Con ingredienti naturali astringenti, questo shampoo per capelli grassi contribuisce a mantenere in equilibrio il cuoio capelluto.

B3 - shampoo professionale contro la forfora grassa e la dermatite seborroica

Shampoo attivo per l’igiene e l’equilibrio della cute in presenza di forfora grassa. Questo shampoo ha una funzione sebo-regolatrice e antibatterica ed elimina progressivamente il disagio, calmando il prurito anche in caso di dermatite seborroica.

B4 - shampoo professionale contro la forfora secca e il prurito

Shampoo senza siliconi ad azione normalizzante studiato specificatamente per combattere la forfora secca. Lava delicatamente i capelli e il cuoio capelluto e la sua azione antibatterica inibisce la formazione della forfora.

B5 - shampoo professionale nutriente intensivo per capelli disidratati

Uno shampoo nutriente e con vitamina B. Ideale per capelli secchi e disidratati, questo shampoo idrata, nutre ed integra il cuoio capelluto e i capelli, donando lucentezza e morbidezza naturali.

B6 - shampoo professionale volumizzante per capelli fini

Arricchito con cheratina e collagene, lo shampoo volumizzante B6 dona corpo e sostegno anche ai capelli più fini, per una capigliatura piena, luminosa e morbida.

B7 - shampoo professionale per capelli colorati e trattati

Con olio di Argania, Macadamia e Jojoba, questo shampoo protettivo è l’ideale per avere capelli nutriti, lucidi, levigati e morbidi.

B8 - shampoo professionale anti-giallo

Uno shampoo antigiallo per capelli bianchi, grigi e biondo platino, capace di neutralizzare il giallo già dalla prima applicazione. Deterge delicatamente e protegge da fattori ossidativi, oltre a idratare e riparare le fibre capillari danneggiate.

B9 - shampoo professionale idratante per capelli secchi

Grazie ai fattori anti aging naturali e ai polimeri condizionanti di derivazione vegetale, lo shampoo idratante B9 di HairMed protegge dai fattori aggressivi chimici e ambientali, rendendo lucidi e pettinabili anche i capelli più secchi e disidratati.

B10 - shampoo professionale ultradelicato per bambini

Shampoo senza siliconi e parabeni, contenente lavanti ultra delicati e pH neutro, ideale per proteggere al meglio anche la pelle e i capelli dei bambini.

B12 - shampoo professionale disciplinante per capelli crespi

Lo shampoo B12 di HairMed è l'ideale per la gestione dei capelli voluminosi, grossi, gonfi e crespi grazie alle presenza del collagene idrolizzato, che migliora l’elasticità, l’aspetto e la morbidezza delle fibre capillari. Ideale anche per capelli danneggiati e ruvidi che tendono a spezzarsi, dona una capigliatura morbida e disciplinata.

