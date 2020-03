Hairburst, l'integratore buono come le caramelle che rinforza i tuoi capelli

Gli integratori per capelli sono dei prodotti particolarmente efficaci che forniscono un supplemento di vitamine e minerali in grado di rinvigorire la nostra chioma e dare nuova vita ai capelli sfibrati e stressati. Infatti, stress, debilitazione fisica e cambi di stagione sono alcune delle situazioni più comuni in cui i nostri capelli risultano fini, sfibrati e spenti, e in cui tendono a cadere in quantità maggiore rispetto al solito.

In tutti questi casi può quindi essere utile ricorrere agli integratori per capelli, così da rinvigorire la salute del cuoio capelluto e della chioma, e favorire una crescita sana ed equilibrata.

Le Chewable Hair Vitamins di Hairburst sono delle caramelle masticabili dalla forma a cuore e al sapore di fragola e ribes nero, la cui formula è ricca di vitamine e minerali preziosissimi per la salute dei capelli.

Questi integratori, infatti, contengono:

Biotina - ottima sia per la crescita dei capelli che per mantenerne la salute generale. La biotina ti aiuterà a far crescere i capelli , li renderà più spessi, e ne ridurrà la perdita, facendoli allungare e rendendoli più luminosi.

Zinco - aiuta a mantenere i livelli ormonali regolari, motivo per il quale è molto efficace nel prevenire e curare la perdita dei capelli .

. Vitamina B6 - oltre a provvedere alla produzione di globuli rossi ed energia, la Vitamina B6 mantiene i tuoi capelli in salute ed è importante per la salute della pelle, perché aumenta la produzione di collagene, necessario alla la crescita sana dei capelli.

Vitamina B12 - che stimola la crescita dei capelli . Quando i livelli di Vitamina B12 sono corretti, i follicoli capillari iniziano a ricevere i nutrienti adeguati e saranno in grado di replicarsi correttamente, il che porterà alla ricrescita dei capelli precedentemente persi.

Acido Pantotenico (Vitamina B5) - l'Acido Pantotenico aiuta a rafforzare i bulbi piliferi e le cellule, permettendone il normale funzionamento; inoltre, aiuta lo scalpo ad eliminare la pelle morta, dando il via libera alla crescita di nuovi capelli .

. Selenio - stimola la crescita dei capelli e riduce la forfora; inoltre, può eliminare dallo scalpo un fungo chiamato Malassezia, lasciando il via libera alla crescita di nuovi capelli.

Gli integratori di Hairburst sono adatti sia agli uomini che alle donne e sono un'ottima alternativa alla classica pillola da ingoiare con un bicchiere d'acqua, grazie al fatto che sono morbide, facilmente masticabili e hanno un ottimo sapore, e sono efficaci per chi ha capelli sottili, che si spezzano facilmente, capelli secchi e/o che cadono facilmente. Inoltre, questi integratori sono privi di glutine, non testati sugli animali, approvati dalla FDA e certificati GMP.

Per ottenere risultati visibili, è consigliata l'assunzione per almeno tre mesi: una confezione di Chewable Hair Vitamins di Hairburst contiene 60 caramelle masticabili per un mese di trattamento (è necessario assumere 2 caramelle al giorno, meglio se durante o dopo i pasti). Questi integratori non vanno assunti in gravidanza o durante l'allattamento.

