L'Oréal Steampod 2.0, la piastra a vapore di nuova generazione

SteamPod 2.0 è la seconda generazione della piastra professionale a vapore nata dalla collaborazione tra L’Oréal Paris Professionnel e Rowenta, che ha dato vita ad un prodotto innovativo ed unico nel suo genere.

A differenza delle normali piastre per capelli, infatti, la L’Oreal Steampod 2.0 utilizza la tecnologia brevettata a vapore che riduce lo shock termico e non altera la percentuale naturale di acqua presente nel capello, contrastando i danni provocati dal calore; il vapore viene rilasciato con una pressione costante attraverso dei piccoli fori posti davanti alle piastre riscaldanti ogni volta che la piastra viene chiusa intorno alla ciocca, lasciandoli i capelli perfettamente idratati, lisci e lucenti. Inoltre, grazie all’utilizzo del vapore, i capelli non risentono dell’umidità presente all’esterno e mantengono la piega molto più a lungo senza alcun effetto crespo: Steampod è quindi l'ideale per ottenere un liscio perfetto anche nel periodo invernale, quando c’è molta umidità nell’aria, e per chi ha i capelli molto ricci o crespi.

Le placche in metallo anodizzato sono flottanti e dotate di lamelle arrotondate, così da accarezzare il capello senza danneggiarlo e consentire la realizzazione di ogni tipologia di piega, dalla più liscia alla più mossa, e la sinergia tra il vapore e le piastre riscaldanti permette di ottenere un liscio perfetto anche sui capelli più difficili e ribelli.

La Steampod, inoltre, si avvale di una caldaia esterna, dotata di filtro per demineralizzare l’acqua, che garantisce un vapore puro ed è particolarmente adatta anche per trattare i capelli ricci o molto crespi grazie al pettine interno posto tra le lamelle e i fori del vapore, ideale per gestire direttamente il capello senza appesantirlo o incresparlo e lisciando con una sola passata.

Dotata di selezione manuale della temperatura e memoria interna, per ritrovare ad ogni accensione l’ultima impostata, questa piastra può essere regolata su 5 diversi livelli di temperatura, da un minimo di 140 ad un massimo di 240° C, adattandosi in tal modo anche ai capelli più sottili e delicati.

La piastra L’Oréal Steampod 2.0 è stata realizzata con materiali di alta qualità e sicurezza, risulta maneggevole, anche grazie al cavo ruotante che permette libertà di movimento durante la lavorazione del capello, ha un’impugnatura comoda e un funzionamento intuitivo, cosa che la rende adatta sia ai professionisti del settore sia a chi è alle prime armi, con un risultato finale sempre perfetto. È una piastra per capelli professionale di fascia alta, dal prezzo elevato, ma che dona risultati davvero eccezionali e una piega perfetta e duratura come dal parrucchiere.

E non solo! Insieme alla piastra, dal design accattivate e ricercato e dall'elegantissimo colore bianco brillante, troverai due prodotti professionali per capelli, studiati appositamente per proteggere dal calore e donare nutrimento, morbidezza e luminosità, il tutto in un’elegante pochette della stessa nuance della piastra.

Lo Steam Activated Milk e lo Steam Activated Serum sono dei prodotti specifici che, grazie alle tecnologie Herbal Keratine e Pro-Keratina, si attivano e si diffondono con il vapore durante le piega: lo Steam Activated Milk è indicato per capelli da sottili a normali, ha una formula leggera, ideale anche per le onde, e va applicato sulle lunghezze e sulle punte tamponate prima dell'asciugatura. Lo Steam Activated Serum, invece, è arricchito con olio di albicocca e avocado e aiuta a proteggere e riparare i capelli che sono spesso a contatto con strumento di styling che utilizzano il calore, proteggendo le punte dal crespo e rendendoli morbidi e naturalmente lucenti: applica 1-2 gocce di siero sul palmo della mano e distribuisci il prodotto sulle punte dopo aver utilizzato la piastra professionale Steampod 2.0.

La piastra a vapore Steampod 2.0 di L'Oréal Professionnel è quindi un beauty tool davvero eccezionale, che non solo liscia perfettamente i capelli mantenendoli in piega per giorni, ma li lascia anche morbidi, lucenti ed idratati. Nonostante il prezzo alto, è comunque una piastra per capelli professionale che utilizza le stesse tecnologie di quelle usate nei saloni di parrucchieri e permette di mantenere una piega perfettamente liscia senza effetto crespo anche nei giorni più umidi.

Tenendo conto del prezzo elevato e delle dimensioni, consigliamo questa piastra soprattutto a chi ha capelli molto crespi e lunghi o a chi ha bisogno di una piastra da usare con molta frequenza ed è alla ricerca di un modello che liscia bene, ma che, allo stesso tempo, protegge anche i capelli nel modo migliore. La sconsigliamo invece a chi ne fa un uso sporadico e a chi viaggia molto.

Pro:

liscia perfettamente i capelli, come dal parrucchiere;

capelli morbidi e luminosi;

controlla l'effetto crespo fino a 24 h;

non rovina i capelli;

comprende due prodotti per lo styling.

Contro:

risulta un po' ingombrante e decisamente scomoda da portare in viaggio;

le dimensioni non la rendono comodissima per modellare, creare delle onde o essere utilizzata sui capelli corti;

ha un costo elevato.

Scoprila su Amazon.it a 230,60€