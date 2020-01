Purifyng Lotion di Suavitas, una lozione per il cuoio capelluto irritato e sensibile

Il cuoio capelluto è una zona del corpo sensibile e delicata che, se non viene trattata con le giuste cure, può dare origine a diversi fastidi e problematiche: prurito, secchezza, bruciore e rossori sono, infatti, tra i sintomi di un cuoio capelluto sensibile o irritato, un problema molto comune che riguarda circa il 60% delle donne e il 40% degli uomini.

Le cause di un cuoio capelluto irritato o sensibile sono diverse, ma le più comuni sono:

accumulo di tossine

squilibri ormonali

dieta sbilanciata

stress

scarsa idratazione

smog

uso di prodotti per capelli aggressivi

inquinamento

allergie e intolleranze alimentari.

Invece, i sintomi del cuoio capelluto sensibile o irritato sono:

bruciore

dolore

prurito

infiammazione

pelle arrossata

comparsa di forfora

caduta dei capelli

cuoio capelluto teso e sensibile al tatto.

Il primo passo per prendersi cura in maniera adeguata del cuoio capelluto è sicuramente cercare di evitare, per quanto possibile, i fattori che causano questo fastidio, soprattutto eliminando i prodotti che lo irritano ulteriormente, come quelli a base alcolica.

Un validissimo alleato nella cura del cuoio capelluto sensibile o irritato è sicuramente la Purifyng Lotion di Suavitas, una lozione lenitiva, purificante e riequilibrante ricca in principi attivi di origine vegetale.

Suavitas è una moderna azienda di Treviso che si sta espandendo sempre più rapidamente tra i brand della cosmetica di alto livello, e la sua Purifyng Lotion è un prodotto efficace e di alta qualità, che purifica il cuoio capelluto, lenisce il prurito e gli stati irritativi della cute e contribuisce a ristabilire la normale funzionalità del cuoio capelluto.

Questa lozione purificante è a base di alfa-idrossiacidi (AHA), degli acidi organici provenienti dalla frutta che agiscono come idratanti ed esfolianti sull’epidermide, estratto di Iperico, Tea Tree oil, estratto di Arnica, estratto di Ortica, Miglio, estratto di Rosmarino, Ginkgo Biloba e lievito di birra, è adatta anche per il trattamento della cute con eccesso di secrezione sebacea e forfora, e dona numerosi benefici:

calma gli stati irritativi della cute e riduce il prurito

e riduce il ha un'azione di micro-peeling sulla cute , esfoliandola in modo delicato

, esfoliandola in modo delicato stabilizza l'equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto

ha un'azione detossinante e purificante, rispettando l'equilibrio cutaneo.

Per godere di tutti i benefici della Purifyng Lotion di Suavitas, è importante agitare bene il flacone prima dell'uso e applicare da 8 a 10 gocce direttamente sulla cute pulita e tamponata; poi, distribuisci uniformemente la lozione, massaggiando delicatamente per circa un minuto, e procedi normalmente con lo styling. Inoltre, questo prodotto può essere applicato anche su cute e capelli asciutti. L'azienda consiglia di effettuare il trattamento 3 volte alla settimana per le prime 2 settimane, per poi passare a 2 applicazioni a settimana, e di eseguire il tutto per 3 mesi consecutivi, in modo da coprire tutto il ciclo vitale del capello ed aumentare i benefici dell'applicazione della lozione.

