Hair Mascara di Schwarzkopf, il miglior ritocco rapido per capelli bianchi

Il mascara per capelli è un prodotto di makeup che permette di colorare o ritoccare temporaneamente piccole zone dei capelli. Tendenza in corso già da qualche tempo, questo prodotto beauty consente un ritocco mirato e soprattutto rapidissimo, e può rivelarsi un asso nella manica in diverse situazioni, come quando non si ha tempo per il parrucchiere o si desidera lasciar riposare i capelli tra una tinta e l’altra, o anche solo per coprire i primi capelli bianchi.

Tra i diversi mascara per capelli, il più apprezzato ed acquistato su Amazon.it è l’Hair Mascara di Schwarzkopf: gli utenti riportano che il prodotto risulta inodore, non appiccica e non sporca i capelli, non cola, resiste a lungo e ha un ottimo prezzo.

Facilissimo da usare, lo scovolino ergonomico permette un’applicazione precisa del prodotto per un risultato uniforme e naturale: quando i capelli sono asciutti, separa la ciocca da trattare e, tenendola tra pollice e indice, passa lo scovolino dalla radice verso le punte; lascia asciugare all’aria (anche prima di fare una seconda passata) e procedi con le altre ciocche. Puoi anche pettinare i capelli per distribuire al meglio la crema-gel, prima che questa si asciughi.

Perfetto da portare ovunque, si asciuga velocemente e dona una colorazione temporanea, che va via con uno shampoo.

L’Hair Mascara di Schwarzkopf è in vendita su Amazon.it a 8,99 € ed è disponibile in 5 tinte differenti:

