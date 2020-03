La recensione della maschera ristrutturante per capelli di Pinpoxe

Avere capelli morbidi e luminosi è importante non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per una questione di salute. In questo senso, la maschera per capelli è indubbiamente il miglior alleato per rendere la nostra chioma sana e in forze, essendo un prodotto che, con un’applicazione costante ma non frequente, dona ai capelli il nutrimento necessario per essere sempre al top della loro forma. Inoltre, oltre a nutrire a rigenerare i capelli secchi e danneggiati, le maschere per capelli hanno la capacità di proteggere questi ultimi dagli agenti esterni che, quotidianamente o meno, tendono a danneggiarli (come tinte, smog, prodotti per lo styling, ecc..).

Sul mercato esistono maschere di diverso tipo, da quelle specifiche per diverse problematiche legate al tipo di capello su cui si applicano, a quelle più "universali", che risultano essere la soluzione ideale per chi cerca una maschera che si adatti ad ogni esigenza e tipologia di capelli.

La maschera per capelli a base di olio di argan di Pinpoxe fa parte della seconda categoria di prodotti: una maschera per capelli universale, perfetta per nutrire e rigenerare i capelli secchi, danneggiati, con doppie punte e/o opachi. Infatti l’olio di argan, grazie alla presenza della vitamina E e di altri nutrimenti importanti, idrata e ripara ogni tipo di capello, dando loro un aspetto sempre sano e promuovendo la loro naturale crescita.

Composta da materie prime organiche al 100% combinate con la tecnologia molecolare, la maschera capillare di Pinpoxe può essere utilizzata su tutti i tipi di capelli ed è facilissima da utilizzare: infatti, il prodotto è suddiviso in due siringhe che ne facilitano ed ottimizzano l’applicazione, evitando così anche fastidiosi sprechi. Inoltre, le siringhe hanno una pratica chiusura a vite, che permette di utilizzarle singolarmente più di una volta e di mantenere intatte tutte le proprietà della maschera.

Dopo aver lavato e tamponato i capelli, applica la quantità necessaria di prodotto sui capelli e lascia in posa la maschera per 15 – 20 minuti, poi risciacqua abbondantemente con acqua tiepida; fin dai primi utilizzi i capelli risulteranno più morbidi e meno appesantiti, lucidi ma non grassi e rinvigoriti, grazie alla cheratina e l’acido ialuronico presenti nella soluzione.

Molto amata dagli utenti, la maschera per capelli all’olio di argan di Pinpoxe è acquistabile su Amazon.it al prezzo in offerta di 11,17€.

