Maschere, balsami e spray: 5 riflessanti per dare nuova vita al tuo colore di capelli senza danneggiarli

Il riflessante è il prodotto ideale per dare luce e nuova vita ai capelli senza stravolgerne il colore e senza danneggiarli: infatti, grazie ai pigmenti colorati che si fissano sulla superficie del capello senza andare in profondità e all'assenza di agenti chimici come l'ammoniaca, questi prodotti intensificano il colore e donano riflessi intensi e luminosi senza seccare e stressare i capelli.

Inoltre non sono permanenti, avendo la capacità di cambiare il tono della chioma solo per un breve periodo, e sono facilissimi da utilizzare a casa, senza la necessità di ricorrere ad un parrucchiere professionista. Il riflessante per capelli è quindi l'ideale per dare sfogo alla fantasia e ravvivare il proprio colore di capelli, arricchendolo di riflessi e sfaccettature, ma anche per coprire i primi capelli bianchi.

Per aiutarti nella scelta dei prodotti migliori abbiamo quindi selezionato 5 riflessanti particolarmente nutrienti ed efficaci, dalle maschere ai balsami e agli spray: scoprili subito!

La maschera di S.O.S Color & Go nutre, intensifica e tonalizza i capelli naturali, colorati e con mèches. Completamente priva di ammoniaca, ossidanti, parabeni e sles, questa maschera è un prodotto made in Italy, dura circa 4 shampoo ed è facilissima da usare: basterà indossare dei guanti monouso e, dopo lo shampoo, distribuirla uniformemente con un pettine su capelli tamponati. Poi lascia in posa dai 3 ai 15 minuti, a seconda dell'intensità dei rilessi che vuoi ottenere, e risciacqua con cura. Inoltre, la maschera di S.O.S Color & Go è disponibile anche per i colori rame, viola e cioccolato.

Quella di Revitacolor è una maschera riflessante in crema che ravviva il colore dei capelli e rende la tinta più intensa, esaltandone i riflessi. Grazie agli acidi della frutta AHA, questa maschera è dotata di forti proprietà idratanti, addolcenti e districanti, con effetto anticrespo e antistatico, e rende i capelli morbidi e sani; inoltre, questo trattamento professionale leviga la superficie del capello e dona lucentezza e brillantezza alla chioma. Ideale per i capelli colorati e tinti, questa maschera è priva di ammoniaca e perossido, ha un pH acido 4,5 / 5, dura dai 4 ai 10 lavaggi ed è disponibile in 7 colori diversi (rame, rosso porpora, rosso autunnale, neutro, platino bianco, rosso fuoco e cacao intenso).

Questa maschera è il condizionante antigiallo ideale per neutralizzare le tonalità ramate e per contrastare le discolorazioni color ottone e le sfumature gialle e dorate nei capelli biondi naturali e trattati, grazie all'utilizzo di un pigmento viola profondo, un rigenerante perfetto che ravviva la brillantezza del tuo colore. Priva di solfati, SLS, siliconi e parabeni, la maschera di B Uniq è arricchita con cheratina, vitamina B5 e oli naturali (jojoba, marula e cocco), che nutrono e danno idratazione a capelli biondi o grigio cenere dopo la tinta, rafforzandoli e rendendoli meno secchi, ed è è dotata di filtri UV per evitare che i capelli sbiadiscano e diventino più fragili a causa dell'azione del sole. Nell'applicazione di questa maschera è molto importante prestare attenzione ai tempi di posa, ma se lasci agire il prodotto troppo a lungo e i capelli diventano troppo viola, ti basterà usare uno shampoo schiarente per rimuovere la sfumatura indesiderata. Inoltre, assieme alla maschera riceverai anche una guida in formato elettronico, piena di istruzioni dettagliate, consigli e trucchi per ottenere i migliori risultati.

Lo spray di Schwarzkopf è un prodotto veloce e facile da usare che copre istantaneamente la ricrescita più chiara e grigia in pochi secondi: ti basterà vaporizzarlo sui capelli asciutti e già acconciati da una distanza di circa 10 cm per ottenere un colore armonioso con il resto delle lunghezze. Si rimuove con 1 shampoo, non necessita di tempi di posa, non cola e, una volta asciutto, non macchia. Disponibile in tre diversi colori (nero, rosso e castano), la nuance nera si adatta perfettamente a tutte le tonalità di castano scuro e nero.

Il balsamo di Leganza è un condizionatore di colore che si avvale di una formula cremosa unica, in cui i pigmenti coloranti vengono sciolti in una combinazione organica di 7 oli puri e naturali (olio di Argan, Macadamia, Avocado, Shea, Jojoba, Olivé e Mandorla), garantendo una buona saturazione del colore e una magnifica brillantezza.

Privo di ammoniaca, parabeni, PPD e perossido di idrogeno, questo balsamo nutre ed idrata i capelli, agendo sia come colorante che come maschera, è facile da usare, è una tinta semipermanente (va via in circa 6 lavaggi), la cui applicazione può essere ripetuta in qualsiasi momento, ed è disponibile in 16 colorazioni diverse.

