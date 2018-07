Le migliori piastre per capelli per un liscio perfetto

Se siete amanti dei capelli super lisci saprete anche quanto è difficile ottenere un liscio perfetto, perlomeno senza l’aiuto di una piastra per capelli valida. Esistono in commercio davvero un’infinità di marche e di modelli di piastre liscianti. Ecco le migliori che potete acquistare su Amazon!

1. GHD Gold Max - Piastra per capelli

La GHD è sempre una certezza in fatto di apparecchiature professionali per capelli. Il modello Gold Max ha un’ampia piastra in ceramica che vi permetterà di lavorare sezioni più ampie di capelli e realizzar il vostro liscio perfetto in pochi minuti.

Scopri di più su Amazon

2. BaByliss ST395E Piastra Lisciante a Vapore

Una piastra lisciante a vapore, una nuova tecnologia che dovrebbe lisciare i capelli senza danneggiarli e disidratarli. La piastra Babyliss è una piastra davvero completa, con pettine integrato per pettinare i capelli prima di piastrarli, serbatoio per l’acqua e funzione ionic. Il tutto ad un prezzo davvero accessibile.

Scopri di più su Amazon su Amazon

3. GHD Piastra V Gold Mini

Torniamo con un prodotto GHD, perché la qualità non manca. La GHD mini è perfetta per realizzare un liscio perfetto ma anche per realizzare delle onde sui vostri capelli, dato il diametro sottile. Utile soprattutto da portare in viaggio per avere i capelli sempre perfetti!

Scopri di più su Amazon

4. Liaboe Piastra Capelli Vapore

Più che una piastra si potrebbe definire una spazzola lisciante, ma con il vapore! È il prodotto che fa per voi se avete già i capelli lisci di natura ma volete un effetto ancora più ordinato e disciplinato. Se avete invece i capelli mossi questa piastra potrebbe non fare al caso vostro!

Scopri di più su Amazon

5. Imetec Bellissima Creativity

Una piastra che non è solo lisciante, ma è una vera e propria piastra creativa! Grazie alla parte esterna riscaldata vi aiuterà a creare davvero tutte le pieghe che volete: liscio, mosso, onde, boccoli.Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!