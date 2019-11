Scrub per capelli: come si usa, i benefici e il migliore da utilizzare per avere una cute pulita

Avere una cute sana e pulita è il primo passo per capelli leggeri e luminosi: infatti, le micro particelle che si depositano sul cuoio capelluto, come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, vanno ad ostruire i bulbi piliferi ed i follicoli, rendendo i capelli opachi, pesanti e spenti. Per non parlare poi dei danni ai capelli, che crescono più lentamente e più fini: infatti ogni unità follicolare contiene da 1 a 3 capelli circa e, se occluse, non riusciranno a farli crescere tutti, riducendone quindi il numero.

Si tende spesso a dimenticare di curare fino in fondo i capelli e il cuoio capelluto, ma anch’esso, come la pelle, ha bisogno di cure per esfoliare ed eliminare le cellule morte, ed è per questo che è buona abitudine effettuare uno scrub periodico ai capelli, così da renderli morbidi, lucenti e sani: ricco di estratti rinfrescanti e purificanti, lo scrub ha il compito di eliminare le cellule cutanee che si rigenerano ogni 28 giorni, così la capigliatura torna essere più forte e brillante.

Lo scrub ai capelli serve principalmente:

per donare elasticità, luminosità e forza al capello;

per mantenere la cute pulita e in buono stato;

pulita e in buono stato; per evitare di incorrere in danni come la caduta o l’indebolimento dei capelli.

I microgranuli presenti all’interno di questi prodotti, infatti, creano una dermoabrasione delicata, eliminando la forfora, le impurità e le cellule morte, e rimuovendo lo smog e le micro polveri che si accumulano giorno dopo giorno. Inoltre, il massaggio da effettuare per la corretta applicazione dello scrub ossigena i follicoli, favorendo una crescita sana dei capelli e svolgendo un’autentica azione detox sulla cute. Per questo effettuare un’esfoliazione costante, ma non troppo frequente, è una buonissima abitudine per donare forza e luminosità ai capelli.

Per utilizzarlo al meglio, applica una noce di scrub direttamente sui capelli umidi per un effetto strong o bagnati se vuoi un trattamento più delicato, massaggiando con i polpastrelli su tutta la testa, con particolare pressione sopra le orecchie, sulla nuca e sulla riga centrale. Lascia agire qualche minuto e poi risciacqua abbondantemente con acqua e shampoo, fino a quando i tuoi capelli saranno liberi dai granuli. Procedi poi con il balsamo o una maschera per capelli.

Lo scrub per capelli di Natura Siberica è un prodotto dal profumo fruttato e dalla consistenza cremosa, che lascia il cuoio capelluto pulito e fresco ed i capelli vaporosi. Adatto a tutti i tipi di capello, questo scrub alle erbe siberiane ha ingredienti nutrienti e lenitivi: le vitamine e gli aminoacidi della formula nutrono e riparano i capelli, mentre l’Olio di Olivello Spinoso Altai e l’Olio di Amaranto favoriscono la produzione di cheratina, che dona forza e lucentezza ai capelli. Inoltre, la calendula, la menta siberiana selvatica e l’oxalis rivitalizzano il cuoio capelluto, nutrendo i capelli alle radici.

Da usare una volta alla settimana, lo scrub per capelli di Natura Siberica contrasta problemi come una cute troppo secca o grassa con tendenza alla forfora riequilibrando la produzione di sebo, rivitalizza e riossigena il cuoio capelluto, previene la caduta dei capelli e ne nutre le radici, facendoli apparire incredibilmente voluminosi e forti: provalo subito!

