Le migliori piastre per capelli per ogni fascia di prezzo

La piastra per i capelli è l'accessorio beauty must have per avere capelli sempre perfetti e una piega impeccabile.

In commercio ne esistono tantissime, di tutti i tipi e colori e per esigenze diverse, e spesso scegliere una buona piastra per capelli diventa più difficile di quello che sembra. Inoltre, l'utilizzo frequente della piastra può sfibrare i capelli, danneggiandoli, rendendoli opachi e andando a creare le tanto odiate doppie punte. Per prevenire questi problemi è importante scegliere una piastra professionale e di qualità, che rispetti la struttura dei capelli. Abbiamo quindi selezionato le 5 migliori piastre per capelli, tutte di modelli e prezzi diversi: scoprile subito!

La piastra a vapore è un beauty tool innovativo che consente di lisciare i capelli in maniera semplice, veloce e sicura. Quella di Spaire è una piastra a vapore in ceramica con rivestimento in tormalina che, grazie al vapore e alla conseguente umidità, compensa il calore potenzialmente dannoso per i capelli e mantiene la loro naturale idratazione; inoltre, la tormalina aiuta a distribuire il calore in modo uniforme e crea un numero maggiore di ioni negativi, che riducono l'elettricità statica e l'effetto crespo, mentre la ceramica assicura che la piastra si riscaldi rapidamente e uniformemente, e aiuta a regolare il rilascio di calore, per un effetto lisciante ottimale.

La piastra di Spaire ha un piccolo serbatoio, che una volta riempito con acqua (rigorosamente distillata) produce il vapore, il migliore alleato per una stiratura dei capelli sicura, senza rischio di seccarli, aggredirli o spezzarli.

Questo dispositivo può essere usato sia come piastra lisciante che come ferro arricciacapelli, è facile da usare e si spegne automaticamente dopo 60 minuti di inutilizzo; ha un cavo lungo e capace di ruotare a 360°, per lavorare comodamente sui capelli da qualsiasi angolazione, si scalda molto velocemente e ha due diverse importazioni della temperatura, H (molto caldo) e L( poco caldo). Inoltre, è facilissima da usare e all'interno della confezione è compreso un pratico contagocce, utilissimo per riempire il serbatoio o per portare l'acqua distillata in viaggio.

Scoprila su Amazon.it a 13,99€

La piastra di ceramica ionica Kealive è una piastra professionale 2 in 1, capace quindi sia di lisciare che di arricciare i capelli grazie ai bordi arrotondati. La tecnologia a ioni aiuta la salute dei capelli, permettendogli di conservare lucentezza ed elasticità nonostante la stiratura, ed elimina l’elettricità statica, permettendo una stiratura più duratura.

Questa piastra si riscalda in soli 10 secondi e se non la si utilizza si spegne automaticamente dopo un'ora; dotata di pulsante on/off, impugnatura anti-scottatura e cavo girevole a 360°, ha anche la possibilità di regolare la temperatura da 80° C a 230° C:

per capelli fragili o fini è consigliato impostare la temperatura tra gli 80 e i 130° C;

fragili o fini è consigliato impostare la temperatura tra gli 80 e i 130° C; per capelli normali tra i 130 e i 180° C;

normali tra i 130 e i 180° C; per capelli ricci o spessi, infine, tra i 180 e i 230° C.

Il design curato, super leggero e compatto la rendono perfetta da trasportare, come anche il doppio voltaggio internazionale (110/240V)e nella confezione sono compresi anche una custodia da viaggio in velluto, un guanto anti-scottatura e delle pinze colorate per capelli.

Scoprila su Amazon.it a 17,98€

La piastra marcata Kipozi è realizzata in titanio, che garantisce una maggiore aderenza e una distribuzione uniforme del calore, ed ha una dimensione XL (piastre larghe 4,5 cm), che consente di lisciare velocemente e in maniera uniforme.

Dotata di manico ergonomico e termo resistente, i bordi arrotondati sono ideali per arricciare i capelli. Questa piastra si riscalda rapidamente, raggiungendo i 230° C in 30 secondi, e per maggiore sicurezza si spegne automaticamente dopo 90 minuti di inutilizzo; inoltre, è possibile pre-impostare il tempo di spegnimento da 30 a 180 minuti.

Ha uno schermo LCD e un pulsante di impostazione della temperatura (da 80° a 230° C):

per capelli fragili o fini è consigliato impostare la temperatura a 140° C;

fragili o fini è consigliato impostare la temperatura a 140° C; per capelli danneggiati o colorati a 180° C;

danneggiati o colorati a 180° C; per capelli ricci o normali, infine, a 210° C.

Inoltre, è dotata di un blocco di sicurezza, per riporre e portare in viaggio la piastra in tutta sicurezza, un cavo da 2,5 m girevole a 360 ° e nella confezione è incluso anche un pratico sacchetto di velluto per il trasporto. Una piastra di qualità, pratica, leggera e dall'ottimo prezzo per capelli lisci, setosi e senza effetto crespo.

Scoprila su Amazon.it a 23,28€

La piastra professionale Furiden si caratterizza, innanzitutto, per il design innovativo: basterà ruotare l'impugnatura per scegliere e cambiare la temperatura (da 120° a 230° C). Dotata di tecnologia MCH, raggiunge in 15 secondi i 230° C, permettendoti di risparmiare tempo ed energia e si spegne automaticamente dopo un’ora di inattività.

Rivestita in ceramica, questa piastra ha 5 diverse impostazioni di temperatura, per tutti i tipi di capelli, ed è una piastra 2 in 1: oltre a capelli lisci e setosi, potrai ottenere anche dei boccoli perfetti, grazie ai bordi arrotondati e alle piastre basculanti, che aiutano il movimento rotatorio e fanno scivolare bene le ciocche.

Ideale da portare in viaggio, grazie alle dimensioni compatte e al doppio voltaggio internazionale (100-240V) che si regola automaticamente in base alla tensione richiesta, è dotata di blocco di sicurezza e di un cavo extra lungo (2,5 mt) e girevole a 360°.

Leggera, compatta, maneggevole e facile da usare, questa piastra è coperta da una garanzia di 6 mesi, e nella confezione è incluso un pratico kit da viaggio, con un guanto resistente al calore, una borsetta da viaggio in velluto, un pettine professionale e due pinze per capelli.

Scoprila su Amazon.it a 50,99€

La piastra Nina di MadameParis è un modello professionale dalle prestazioni davvero elevate, che liscia i capelli proteggendoli al tempo stesso: grazie alla tecnologia a infrarossi infatti, il capello viene scaldato dall’interno verso l'esterno, in modo da evitarne il surriscaldamento e permettere alla stiratura di durare più a lungo, senza bruciare la superficie del fusto.

Grazie alle placche in ceramica e tormalina (11,5 x 2,5 cm) e alla tecnologia a ioni, la piastra Nina rende i capelli lisci, morbidi e brillanti, senza effetto crespo e senza bisogno di ripassare più volte sulla stessa ciocca, mentre la ceramica diffonde omogeneamente il calore e rispetta i capelli.

Inoltre, grazie alla tecnologia delle piastre galleggianti, potrai ottenere anche ricci belli e definiti.

Dotata di riscaldamento a raggi infrarossi ultra rapido, ha una temperatura regolabile da 130 a 230 gradi, da impostare tramite il pratico display LCD, e la funzione di spegnimento automatico, che spegne la piastra dopo 60 minuti di non utilizzo. MadameParis offre una garanzia di 5 anni, e nella confezione sono inclusi tre elastici, due pinze a becco, un pettine, uno specchio tascabile, un guanto termo resistente, un cappuccio di protezione (realizzato in silicone resistente al calore e perfetto per chiudere e conservare la piastra senza rischi) e una pochette per tenere tutto in ordine. Una piastra dall'ottimo rapporto qualità prezzo, professionale, efficace e super accessoriata!

Scoprila su Amazon.it a 93,35€