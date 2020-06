I migliori shampoo biologici e naturali privi di ingredienti pericolosi

Sempre più persone, al giorno d'oggi, decidono di utilizzare prodotti biologici per la cura e la bellezza dei propri capelli, sia per salvaguardare l’ambiente che per prendersi cura dei propri capelli in maniera naturale, senza pericoli per la loro salute.

Gli shampoo "classici", infatti, contengono conservanti dannosi per la cute e tensioattivi aggressivi, che danneggiano e indeboliscono i capelli, come anche siliconi e derivati del petrolio (parabeni e petrolati), sostanze filmanti che ricoprono completamente il capello, facendolo apparire liscio e idratato, ma che gli impediscono di ricevere il nutrimento necessario al suo interno, peggiorandone la condizione. Gli shampoo biologici, al contrario, contengono solo tensioattivi naturali, che rispettano la pelle ed il suo pH ed eliminano lo sporco senza causare danni, e non contengono siliconi, parabeni e petrolati, ma minerali naturali, estratti di erbe ed oli, che nutrono ed idratano realmente i capelli.

Abbiamo quindi selezionato i migliori shampoo naturali e biologici, specificatamente ideati per trattare diverse problematiche e tipi di capello: scoprili subito!

Lo shampoo di Etica Natura è un prodotto biologico professionale specificatamente studiato per una detersione intensa sulla cute, così da eliminare sporco e unto, e un'idratazione leggera sulle punte secche e sfibrate. I suoi estratti di origine naturale biologica certificati (arnica montana, betulla alba, salvia e pantenolo) svolgono un'azione astringente ed idratante lasciando la cute pulita e i capelli morbidi e setosi. Inoltre, questo shampoo è prodotto e realizzato in Italia (100% made in Italy), è dermatologicamente testato, nichel tested ed è privo di sles, parabeni, coloranti e siliconi.

Lo shampoo al girasole ed arancio di La Saponaria è un prodotto ideale per chi ha capelli sottili, secchi e sfibrati, ma anche per chi desidera uno shampoo delicato per il lavaggio quotidiano: preparato artigianalmente e formulato con ingredienti semplici e genuini, lascia i capelli morbidi, vitali, luminosi e pettinabili.

Questo shampoo non contiene SLES, OGM, PEG o parabeni ma solo ingredienti naturali, estratti vegetali e tensioattivi derivati da zuccheri e frutta, la sua formula è ricca di sostanze nutrienti e funzionali (come i semi di lino, le proteine del grano, l'aloe vera e gli estratti di moringa e girasole) ed è aromatizzato con puro olio essenziale di arancio dolce e geranio. Una ricetta perfetta dal profumo delicato che rafforza e protegge i capelli, lasciandoli morbidi, luminosi e sani.

Lo shampoo equilibrante di Faith In Nature è un prodotto a base di rosmarino biologico, noto per lenire il cuoio capelluto pruriginoso e squamoso e perfetto per trattare i capelli da normali a grassi. Realizzato con ingredienti di altissima qualità e con oli essenziali biologici ed estratti di erbe di derivazione naturale, questo shampoo ha una fragranza naturale al 100%, è un prodotto vegano e non testato sugli animali ed è privo di parabeni, petrolati e SLS.

Lo shampoo di Gyada Cosmetics è un prodotto naturale e certificato biologico (certificato AIAB), pensato per la detersione dei capelli sottili e fragili che tendono ad appiattirsi: grazie alla sua formulazione a base di tensioattivi molto delicati, infatti, deterge delicatamente senza appesantire il cuoio capelluto, risultando adatto sia ai capelli grassi che secchi. Inoltre, questo shampoo svolge un'azione volumizzante della fibra capillare e dona corposità alle radici dei capelli, grazie alla presenza dell'estratto vegetale di luppolo che, in combinazione al succo di aloe vera e all'estratto di camomilla e calendula, conferisce una maggiore elasticità e tenuta della piega. Prodotto e realizzato in Italia (100% made in Italy), questo shampoo è un prodotto vegano, nichel tested e cruelty free (non testato sugli animali) ed è privo di siliconi, parabeni, petrolati, alcool, bha bht, coloranti, edta, sles e sls.

Lo shampoo di Benessence è un prodotto delicato ideale per un uso frequente. Grazie all'azione dell'Aloe Vera, idratante, rigenerante, lenitiva e ricca di vitamine con importanti proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie, e dei semi di Moringa, che proteggono la pelle contro l’aggressione degli inquinanti e purificano il cuoio capelluto, i capelli risulteranno visibilmente più puliti fin dai primi utilizzi. Questo shampoo, inoltre, è formulato solo con ingredienti biologici che assicurano una pulizia profonda del cuoio capelluto pur formando poca schiuma e utilizzando una piccola dose di prodotto.

Privo di agenti schiumogeni aggressivi, SLES e SLS, questo shampoo è un prodotto di qualità, certificato biologico e VEGANOK (packaging compreso), formulato con ingredienti naturali ed ipoallergenici e con zero acqua aggiunta, grazie all'utilizzo del succo di Aloe Vera in sostituzione dell'acqua che permette di beneficiare appieno di tutte le proprietà di questa straordinaria pianta.

