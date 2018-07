Spazzola per capelli: come scegliere quella giusta

Spazzolare i capelli è molto importante non solo per togliere i nodi ed avere una pettinatura ordinata, ma anche per favorire il microcircolo del cuoio capelluto e per far sì che cadano i capelli per il normale ricambio cellulare. Ecco le migliori spazzole in commercio per districare i capelli senza danneggiarli, nemmeno da bagnati!

1. Tangle Teezer Original Brush

L’unica spazzola completamente in plastica perfetta per essere utilizzata sia su capelli asciutti che bagnati. Districa i capelli senza spezzarli e senza fare male. Nonostante sia fatta in plastica i suoi dentini non creano alcun effetto elettrostatico sui vostri capelli!

2. Remington Keratin Therapy B95P Spazzola Piatta

Una spazzola ampia, con impugnatura ergonomica e in ceramica. Perfetta sia per spazzolare i capelli in un’istante, vista la sua grandezza, ma anche per realizzare una piega liscio perfetto.

3. Tek spazzola per capelli

Le spazzole Tek sono una certezza quando si parla di qualità. Si tratta di una spazzola rettangolare, con dentini corti e realizzata interamente a mano in Italia con legno di frassico. Indicata particolarmente per capelli fini e lisci.

4. Pretty See Spazzola per Capelli in Legno Antistatica

Una spazzola in legno con azione antistatica! Perfetta non solo per spazzolare le chiome lunghe e corte, ma anche per realizzare un massaggio al cuoio capelluto. Massaggiare il cuoio capelluto favorisce il mircocircolo e la nascita di nuovi capelli.

5. LaRoc ® rapida asciugatura dei capelli del pettine della spazzola in microfibra

La rivoluzione nel mondo delle spazzole! Questa spazzola rettangolare ha all’interno delle strisce in microfibra che oltre a pettinare i capelli rendono l’asciugatura davvero velocissima, assorbendo l’acqua in eccesso.

