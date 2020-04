Guida all'acquisto: le migliori tinte permanenti per capelli

Le tinte per capelli sono tra i prodotti cosmetici più popolari sul mercato e permettono di cambiare completamente il colore dei capelli resistendo bene ai lavaggi e ad altri fattori esterni, come la luce solare. Utilizzate per tantissimi motivi diversi, tra cui coprire i capelli bianchi, provare nuovi colori o tornare al proprio colore naturale, le tinte permanenti sono a base di ammoniaca o di altri ingredienti che ne simulano l'azione, utilizzati per rendere il ph alcalino, favorire l’apertura delle cuticole dei capelli e permettere la penetrazione delle molecole che partecipano alla formazione del colore definitivo. In questo modo, le tinte permanenti coprono completamente i capelli bianchi o il proprio colore naturale, ma tendono a stressare la struttura del capello, motivo per il quale è consigliato eseguire dei trattamenti per nutrire i capelli tra una tinta e l’altra, come maschere ed impacchi. Inoltre, prima di procedere con la tinta, ricordati sempre di eseguire il test allergico 48 ore prima dell’applicazione, come descritto nel foglietto illustrativo del prodotto, e di seguire alla lettera le istruzioni d’uso indicate nella confezione dal produttore.

Olia è la colorazione di Garnier che utilizza la tecnologia senza ammoniaca attivata dall'olio, per offrire un colore naturale, intenso e raffinato. I coloranti penetrano all’interno della fibra capillare, grazie al sistema Oil-Delivery, che diffonde il colore fino al cuore del capello, coprendo perfettamente tutti i capelli bianchi e donando una colorazione intensa e luminosa. Disponibile in 28 colori diversi, questa tinta permanente ha una texture in crema vellutata che non cola, dona un colore ricco e brillante e grazie alla delicata fragranza floreale ti offre un'esperienza sensoriale rilassante e piacevole.

Perfetta per le persone allergiche, Herbatint è è una colorazione permanente in gel dermatologicamente testata su pelle sensibile, nichel tested, gluten free e vegan, priva di ammoniaca, parabeni, resorcina, alcool e profumo. Arricchita con 8 estratti vegetali certificati biologici, copre il 100% di capelli bianchi, per un risultato intenso, naturale e duraturo, ricco di riflessi, e la sua formula delicata, con bassa concentrazione di perossido di idrogeno (10 volumi), consente di schiarire il colore naturale fino ad un massimo di 2 toni. Disponibile in 10 colori diversi, questa tinta è facile da miscelare e da applicare, grazie alla sua consistenza di gel inodore, non è testata sugli animali e la sua confezione in cartone FSC è completamente riciclabile e multiuso, grazie ai flaconi perfettamente richiudibili che permetto di dosare e miscelare la quantità di colore e rivelatore necessaria all'uso e conservare il prodotto in eccesso per le applicazioni successive, evitando inutili sprechi.

Il kit schiarente Brunette Bleach di L'Oreal Paris Colorista è un trattamento decolorante ad olio senza ammoniaca e dalla profumazione piacevole che offre una schiaritura intensa ed efficace anche sui capelli bruni. Nella confezione troverai 1 tubo di crema schiarente 25 ml, 1 flacone applicatore di rivelatore in crema 75 ml, 1 busta di polvere decolorante 22 ml, 1 trattamento finale anti-giallo 54 ml, 1 foglio di istruzioni e 1 paio di guanti. Il trattamento dopo-colorazione incluso nel kit nutre i capelli, sublimando il biondo ed eliminando l'effetto "capelli gialli" e il kit può essere anche utilizzato come base per uno dei tantissimi colori pastello di Colorista Washout.

Phytocolor è una tinta formulata con una miscela inedita di pigmenti vegetali estratti da cinque piante tintoriali, selezionate per il loro potere pigmentante, che offre un colore luminoso e molto naturale, dalla bassa durata e dalla bassa coprenza per i capelli bianchi. Ideale per dare luce, intensità, brillantezza e ricchi riflessi alla propria chioma, questa tinta è disponibile in 19 colori diversi, è priva di ammoniaca ed è arricchita da due oli preziosi (Monoi e Jojoba), che rigenerano e sublimano la fibra capillare, e due attivi lenitivi (estratto di corteccia di Giuggiolo ed Epalina), dotati di proprietà protettive, anti-irritanti, lenitive e anti-prurito.

