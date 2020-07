Capelli secchi addio: ecco i migliori prodotti per proteggere i capelli dall'azione di mare e sole

Una delle problematiche estive più comuni, che attanaglia donne e uomini senza distinzione, sono i capelli secchi, spenti e aridi. Infatti, l'estate, tra caldo, mare, sole, salsedine, vento, cloro e lavaggi frequenti, è la stagione più stressante per i nostri capelli, che diventano secchi, sfibrati, aridi e spenti.

Per fortuna, esistono in commercio tantissimi prodotti specifici per ristrutturare, nutrire ed idratare i capelli, facendoli tornare morbidi, sani e luminosi. Abbiamo quindi selezionato i migliori prodotti per proteggere i capelli dagli agenti esterni e dai raggi solari, nutrendoli ed idratandoli allo stesso tempo: scoprili subito!

Kerastase Soleil Bain Apres-Soleil è uno shampoo idratante ideale per tutti i tipi di capelli esposti al sole, anche leggermente sensibilizzati. Elimina delicatamente i residui di sale, cloro e sabbia e ripristina la naturale morbidezza dei capelli, rendendoli più forti e sani, completamente rigenerati dall'interno. Arricchito con acqua di cocco, famosa per le sue proprietà idratanti, vitamina E, un antiossidante naturale che protegge i capelli dai radicali liberi e li rinforza, e filtri UV, che proteggono i capelli dall'esposizione solare e dai dannosi effetti dei raggi UV sulla fibra capillare, questo shampoo preserva il colore dei capelli e li rende lucidi e nutriti.

Un balsamo dopo-sole nutriente capace di alleviare i danni causati dall'esposizione al sole, dalla sabbia, dall'acqua salata e dal cloro. Districa e idrata i capelli, rendendoli morbidi, elastici e luminosi e riduce i segni di rottura fino al 99.8%; arricchito da aloe vera, famosa per le sue proprietà emollienti, e vitamina E, dalle proprietà antiossidanti, questo balsamo ha una consistenza cremosa e utilizza la tecnologia UV Complex, per proteggere i capelli dai danni causati dai raggi solari.

Un kit professionale, 100% made in Italy, che nutre, ripara e protegge da sole, cloro e sabbia, e composto da 3 prodotti per capelli più una crema per il corpo:

hair and shower - delicatissimo, neutro e biodegradabile, questo prodotto garantisce una detersione dolce ed impeccabile sia dell'epidermide che dei capelli , in particolare dopo l'esposizione ai raggi solari ; la formulazione con tensioattivi ipoallergenici e principi attivi naturali, come aloe vera, camomilla e salvia, rendono questo prodotto particolarmente adatto a chi ha la pelle e il cuoio capelluto sensibile e delicato;

garantisce una detersione dolce ed impeccabile sia dell'epidermide che dei , in particolare dopo l'esposizione ai ; la formulazione con tensioattivi ipoallergenici e principi attivi naturali, come aloe vera, camomilla e salvia, rendono questo particolarmente adatto a chi ha la pelle e il cuoio capelluto sensibile e delicato; sun mask - una maschera disciplinante perfetta per capelli secchi , difficili da gestire, sottili e aridi;

disciplinante perfetta per , difficili da gestire, sottili e aridi; eclissi oil - uno spray secco all'olio di argan dalla formulazione delicata che protegge i capelli dall'azione inaridente di sole , vento, salsedine, sabbia e cloro . L'azione sinergica delle piante utilizzate (aloe vera, camomilla e salvia) nutrono in profondità senza ungere, proteggendo i capelli da secchezza e doppie punte;

secco all'olio di argan dalla formulazione delicata che protegge i dall'azione inaridente di , vento, salsedine, sabbia e . L'azione sinergica delle piante utilizzate (aloe vera, camomilla e salvia) nutrono in profondità senza ungere, proteggendo i da secchezza e doppie punte; after sun - dopo l'esposizione al sole la pelle ha bisogno di riposo: questo latte dopo sole aiuta ad accelerare il processo di rigenerazione, idratando la pelle e donando una piacevole azione rinfrescante dovuta al mentolo. Inoltre, è arricchito con burro di karitè, aloe vera, mallo di noce, camomilla e malva e garantisce un'abbronzatura bella e duratura.

Uniqone All in One è una maschera per capelli senza risciacquo al profumo di cocco. Adatta a tutti i tipi di capelli, questo spray ripara i capelli secchi e danneggiati, controlla l'effetto crespo, protegge dal calore, protegge il colore con filtri UVA e UVB, ha un incredibile potere districante, previene le doppie punte e garantisce uno styling di lunga durata, rendendo i capelli luminosi, morbidi, pieni e setosi. Può essere usato sia sui capelli umidi che asciutti ed ha una fragranza deliziosamente cremosa.

Beach Bound è lo spray protettivo per capelli colorati marcato Tigì Bed Head, che protegge i capelli dai danni del calore e dall'umidità e ne mantiene il colore acceso e vibrante. Formulato per capelli colorati, con azione e proprietà riparatrice, protettiva, setificante e lucidante, questo spray crea uno speciale schermo che combatte l’umidità e protegge i capelli colorati dal sole, grazie alla tecnologia Beach Bound. Da applicare sui capelli umidi.



Un trattamento ad alta nutrizione per i capelli stressati da sole e salsedine, questa maschera apporta un'intensa idratazione restituendo ai capelli straordinaria luminosità. Da applicare in modo uniforme sui capelli lavati e tamponati, la maschera va lasciata agire un minuto e poi risciacquata, lasciando i capelli setosi, soffici, docili e facili da pettinare.

