I 3 prodotti migliori per i capelli ricci

Chi ha i capelli ricci sa bene quanto sia difficile mantenere boccoli sempre definiti ed elastici. Lasciare i capelli allo stato naturale, poi, porta spesso a risultati disastrosi, con capelli gonfi, senza forma o dall'aspetto eccessivamente leonino. Per questo è importante investire in prodotti per lo styling che mantengano i capelli lucenti e idratati, senza appesantirli

I capelli ricci, infatti, sono per loro natura secchi, vulnerabili all’umidità e tendenti ad incresparsi: è importantissimo quindi mantenere costantemente il capello idratato e utilizzare trattamenti specifici e non aggressivi, che combattano l'effetto crespo lasciando la chioma leggera e morbida.

Ecco allora i 3 prodotti migliori, che ti aiuteranno ad avere ricci elastici e definiti.

Quello di Davines è un siero elasticizzante e arricciante per capelli mossi o ricci, che dona definizione e luminosità naturale. Resiste bene all'umidità e ha effetto elasticizzante, dando flessibilità ai ricci senza però irrigidirli. Blocca l'umidità e previene l'effetto crespo. Si può applicare sia sui capelli umidi che sui capelli asciutti, per una maggiore definizione del riccio.

La sua formula è priva di parabeni e coloranti aggiunti; a seconda della densità e della lunghezza dei capelli e dell'effetto che si vuole ottenere, si consiglia di applicare da 6g a 10g di prodotto (pari a un cucchiaino da tè).

Curl Legend è un trattamento sublimante e disciplinante per capelli ricci, che unisce la tecnologia Elasticurl, che dona luminosità e una definizione naturale, con il "caviale vegetale" Chenopodium quinoa, un agente riparatore ultra-nutriente e ricco di estratti proteici che nutre in profondità, rinforza, ripara e apporta al riccio una definizione naturale. Anti-crespo e anti-umidità, lo spray di Phyto modella i ricci senza appesantirli, ma rendendoli setosi, ultra-morbidi e luminosi. Inoltre, dona un'idratazione intensa alla fibra capillare.

Per avere ricci protetti, rafforzati e definiti a lungo, vaporizza questo spray quotidianamente in modo uniforme sui capelli asciutti o umidi, lasciando assorbire naturalmente; non risciacquare.

Questa maschera a base di olio di avocado ed estratto di melograno è un trattamento intensivo per capelli ricci sia naturali che trattati con permanente. Nutre la fibra capillare senza appesantire e dona volume, elasticità e leggerezza. Ideale per un uso settimanale, è priva di SLS, parabeni e allergeni.

Dopo aver lavato e tamponato i capelli, applica una piccola quantità di prodotto e distribuiscila sulle lunghezze con l’aiuto di un pettine. Lascia in posa qualche minuto e risciacqua con cura.

