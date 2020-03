Hair care routine: 3 prodotti per prendersi cura dei capelli e renderli nutriti, morbidi e brillanti

Cambi di stagione, tinte, stress, inquinamento e prodotti per lo styling aggressivi sono alcuni dei principali fattori che contribuiscono al danneggiamento dei capelli, rendendoli secchi, sfibrati e deboli.

Per prendersi cura dei propri capelli, quindi, è importante utilizzare con continuità dei trattamenti nutrienti e rigeneranti, che diano nuova vita alla nostra chioma: ecco tre prodotti da inserire nella propria hair care routine e che renderanno i capelli luminosi, morbidi e nutriti.

La maschera per capelli di Nuonove è un trattamento professionale capace di riparare, nutrire e rafforzare i capelli deboli, danneggiati e/o trattati; realizzata con ingredienti ed estratti di origine naturale, questa maschera contiene 8 oli vegetali, proteine e amminoacidi che rendono i capelli morbidi, sani e luminosi. La confezione contiene due cuffiette imbevute di prodotto, comodissime da usare e che andranno applicate una o due volte a settimana sui capelli umidi e lavati, lasciandole in posa per 15/20 minuti: già dopo i primi utilizzi potrai riscontrare un miglioramento generale dei capelli, sopratutto per quanto riguarda la luminosità e la morbidezza. Inoltre, questa maschera ha un ottimo profumo ed è indicata per tutti i tipi di capelli.

La cuffia di Magic Gel è un prodotto utilissimo e davvero innovativo; questa cuffia, infatti, ha al suo interno delle perle in gel che trattengono il calore e permettono così ai capelli di assorbire tutte le sostanze nutritive dei prodotti che applichi. Perfetta da usare con il balsamo e con le maschere per capelli, basterà scaldare la cuffia in microonde, indossarla e lasciare in posa per il tempo richiesto dal prodotto: il calore renderà i tuoi capelli più morbidi e forti, permettendo ai prodotti di penetrare più velocemente ed in modo più efficace.

Inoltre, la cuffia di Magic Gel è taglia unica, adattandosi facilmente a qualunque testa grazie alla morbida fascia elastica, può essere riutilizzata fino a 300 volte ed è facile da pulire.

L'olio di Moroccanoil è un prodotto naturale che nutre a fondo i capelli, rendendoli morbidi e luminosissimi; privo di alcol, realizzato con il 95% di puro olio di Argan e ricco di antiossidanti e vitamine, anch'essi naturali, questo olio districa i nodi, elimina l'effetto crespo, e lascia i capelli nutriti, luminosi e morbidi, senza ungerli né appesantirli.

L'olio di Moroccanoil deve essere applicato solo su punte e lunghezze (circa 3/4 gocce) e si può utilizzare sia sui capelli bagnati e tamponati, per nutrire la chioma e velocizzare il tempo di asciugatura, che sui capelli asciutti, per domare le ciocche ribelli e dare un finish luminoso allo styling. Inoltre, ha un ottimo profumo e nella confezione è incluso un dispenser, comodissimo per evitare sprechi di prodotto e per riuscire ad applicarne la giusta quantità.

