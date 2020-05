La recensione dell'olio ricostruttivo e protettivo per capelli Luxe Oil di Wella SP, un vero elisir di bellezza

Oggi parliamo dell'elisir ricostruttivo per capelli Luxe Oil di Wella SP, un elisir di bellezza per capelli che promette di nutrire, proteggere e rivitalizzare i capelli. Considerato uno dei migliori oli ricostruttivi sia dagli utenti web che dai professionisti dell’hairstyle, abbiamo deciso di metterlo alla prova: ecco com'è andata.

La texture

Luxe Oil è un elisir ricostruttivo che fa parte della gamma Wella SP, una linea che comprende prodotti professionali e di altissima qualità pensati per ricostruire il capello e donargli vitalità e lucentezza. Il primo aspetto che salta all'occhio quando si utilizza quest'olio è la sua texture: densa ma leggerissima, ne basta una sola goccia per ottenere risultati eccezionali. Agisce sia sui capelli che sulla cute senza mai appesantirli ed ha un profumo morbido ed avvolgente, dalle note vanigliate. Proprio per queste qualità, Luxe Oil è ideale da utilizzare sia sui capelli secchi e stressati che sui capelli grassi, sui quali agisce in maniera impeccabile senza ungerli o sporcarli.

Le proprietà

Prodotto per uso professionale, l'olio di Wella si avvale dell'azione sinergica di tre oli pregiati e nutrienti:

, dalle proprietà rinforzanti; l' olio di Mandorla , dalle proprietà nutrienti ed indicato nel trattamento dei capelli secchi e sfibrati;

Inoltre, grazie alla Transform Technology, quest'olio agisce su più fronti, migliorando l'aspetto dei capelli e preservandone la naturale bellezza. Grazie alla sua formulazione, Luxe Oil:

e sfibrati; ricostruisce i capelli rovinati dal calore di strumenti per lo styling, come piastre e phon, e da prolungate esposizioni ai raggi solari;

districa i nodi;

penetra in profondità lasciando i capelli fluenti, disciplinati e luminosi;

agisce come termoprotettore, consentendoti di usare in sicurezza i diversi strumenti per lo styling; nutre il capello, mantenendo ottimali i livelli di idratazione.

Come si utilizza

Luxe Oil di Wella SP è indicato nel trattamento ricostituente di tutti i tipi di capelli; leggero e vellutato, può essere usato come prodotto pre e post shampoo, e può essere applicato sia sui capelli umidi che su quelli asciutti.

Sui capelli asciutti risulta ottimo come ravvivante e illuminante, elimina l'effetto crespo e agisce come termoprotettore; utilizzato sui capelli bagnati, invece, quest'olio agisce in profondità, curando il capello senza appesantirlo e donandogli nutrimento e morbidezza. In ogni caso, fai sempre molta attenzione alle quantità: ricorda che ne bastano pochissime gocce e che è meglio applicare una goccia ben lavorata che due senza metodo. I principali metodi per utilizzare l'olio di Wella sono:

pre shampoo sui capelli umidi - per un effetto super disciplinante puoi applicare quest' olio sul cuoio capelluto: inumidisci i capelli , distribuisci al massimo 3 gocce di prodotto sul cuoio capelluto, massaggia e poi procedi con lo shampoo . Oppure, puoi utilizzare l' olio di Wella come maschera pre-shampoo, applicandone due gocce su punte e lunghezze e lasciando agire per qualche ora, dopo aver raccolto i capelli in una cuffia.

Conclusioni: promosso!

L'aspetto di Luxe Oil che ci ha maggiormente colpito è indubbiamente la sua texture, straordinariamente leggera e vellutata e che non appesantisce i capelli, neanche quelli grassi. Profumato e delicato, quest'olio regala effetti professionali, lasciando i capelli morbidi, districati e davvero luminosissimi. Inoltre, abbiamo apprezzato anche la confezione, impreziosita da colori eleganti e dotata di un praticissimo dosatore, che ci permette di utilizzare la giusta quantità di prodotto senza nessuno spreco.

La versatilità e l'efficacia di Luxe Oil lo rendono, quindi, un prodotto must have a tutti gli effetti: super approvato!

