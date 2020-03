La piastra da borsa Rowenta Touch up & go, la nostra recensione

Avere i capelli sempre in ordine è una sfida per chi trascorre la tutta la giornata fuori casa. Appuntamenti di lavoro, vita frenetica e umidità mettono a dura prova la tenuta della nostra piega.

Per dire addio ai capelli crespi quando siamo lontane da casa, ed essere perfette per affrontare i diversi impegni della giornata, Rowenta ci viene in aiuto. Il marchio tedesco attento alla cura e alla bellezza della persona, ha realizzato la piastra da borsa Touch up & go, per essere perfette in pochi minuti.

Pratica e smart

La caratteristica principale della piastra è quella di essere un apparecchio pensato per avere i capelli sempre in ordine, ma puntando tutto sulla praticità.

La piastra dalle dimensioni contenute può essere conservata tranquillamente in un beauty case all’interno di una shopper per gli impegni di tutti i giorni, ma può essere trasportata anche in una flap bag midi, quando vogliamo un ritocchino durante un’occasione speciale.

La piastra infatti ha il grande vantaggio di essere un modello cordless. Quindi l’assenza di fili permette un ingombro ridotto, ma soprattutto una facilità d’uso. Lisciare o creare onde è estremamente semplice perchè la piastra può essere maneggiata facilmente.

Una volta terminato l’utilizzo, si raffredda in pochi minuti, grazie al pratico cappuccio in silicone si può conservare in borsa, perchè non solo la mantiene chiusa e compatta, ma la isola termicamente.

Rispetta e protegge i capelli

La piastra Touch up & go è pensata per piccoli ritocchi alla piega anche più volte durante la giornata. Grazie alle due temperature, 160 e 200° C, è possibile scegliere quella più adatta al nostro capello senza rischiare di stressarlo eccessivamente.

Mentre la temperatura più bassa è ideale per chi ha capelli fini o per chi vuole eseguire un piccolo intervento, quella da 200° è adatta a chi ha i capelli più robusti o vuole avere un look diverso in pochi minuti.

Il rivestimento in ceramica riesce a definire e a scorrere alla perfezione su ogni tipo di capello, da quello ribelle a quello straight lasciandolo morbido e setoso.

Basta posizionare il pulsante d’accensione sulla temperatura che preferiamo e nel giro di tre minuti, la lucina rossa segnala quando la piastra è pronta all’uso.

Il design estremamente compatto e la parte anteriore fina, permettono di scegliere il look che vogliamo. Perfetta per chi ama cambiare stile nel corso della giornata, il modello cordless, consente di avere un’acconciatura liscia, ma anche di realizzare morbide onde per uno stile elegante e raffinato.

Ricarica e durata della batteria

La piastra Touch up & go è pensata per accompagnarvi fuori casa ed essere pronta all’uso in qualsiasi momento. Per questo la batteria ricaricabile al litio ha un’autonomia di 25 minuti, perfetta per intervenire più volte durante la giornata sui vostri capelli.

Fornita di cavo usb e di adattatore è possibile caricare la piastra su qualsiasi supporto e in ogni momento, anche al cellulare, diventando un comodo Power Bank. Per una ricarica completa bastano un paio di ore, ma anche pochi minuti sono sufficienti per averla pronta per piccoli interventi.

Conclusioni finali

La piastra Rowenta Touch up & go è l’accessorio ideale per chi trascorre la giornata fuori casa e ha bisogno di avere sempre i capelli in ordine. Grazie alla forma compatta e piccola può essere portata sempre con sè.

Inoltre, il cavo in dotazione permette di ricaricarla su ogni supporto e di creare l’acconciatura adatta ad ogni occasione. Anche le meno esperte riusciranno a realizzare un liscio perfetto o onde eleganti grazie all’impugnatura antiscivolo e all’assenza di cavi che spesso limitano la libertà di movimento.

Cosa ne pensate della piastra Touch up & go? Pronte ad avere un look impeccabile in ogni momento della giornata? Non dovete fare altro che acquistarla a averla sempre in borsa.