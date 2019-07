Set That's A Wrap di Coco & Eve: maschera per capelli, spazzola e asciugamano in microfibra per avere capelli come seta

Bye bye capelli secchi! Il set Coco & Eve That's A Wrap include una maschera per capelli, una spazzola e un asciugamano in microfibra. L’asciugamano in microfibra è perfetto da indossare durante il tempo di posa della maschera o per asciugare i capelli senza stressarli ed ha una fantasia davvero accattivante!

Questa maschera trasformerà i tuoi capelli aridi, deboli e danneggiati in capelli lucidi, nutriti e lisci. Vincitrice di 11 premi di bellezza, la maschera per capelli Coco & Eve Like a Virgin è un prodotto 5-in-1 che idrata, ammorbidisce, migliora la consistenza e la lucentezza dei capelli e contrasta doppie punte ed effetto crespo in soli 10 minuti. Un prodotto curativo per riparare i capelli in profondità a base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan.

Inoltre, la maschera di Coco & Eve ha un profumo davvero straordinario: provala subito!

