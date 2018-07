5 shampoo per capelli grassi

Diciamoci la verità: avere i capelli grassi può essere un problema! Sono belli, freschi e leggeri solo il giorno del lavaggio, per poi diventare appesantiti e unti già il giorno successivo. Chi soffre di capelli grassi è sempre alla ricerca di rimedi per mantenerli più puliti a lungo, ed in questi casi il migliore alleato è un buono shampoo!

1. L’Oréal Professionnel Shampoo Purificante per Capelli Normali e Grassi

La nostra scelta in quanto a shampoo per capelli grassi è proprio lo shampoo purificante di L’Oréal Professionnel. Questo shampoo ha un alto potere sgrassante, che vi permette di avere i capelli puliti e lucenti anche solo con una passata. Proprio grazie al suo elevato potere sgrassante i vostri capelli dureranno anche puliti più a lungo.

2. Shampoo Salvia e Limone Bio La Saponaria

Non potevamo non menzionare tra gli shampoo per capelli grassi uno shampoo totalmente bio. Sono infatti molte le persone che si trovano bene ad utilizzare esclusivamente prodotti senza siliconi e paraventi sui propri capelli. Questo shampoo contiene la salvia, che è un ottimo antibatterico, e il limone che contribuisce a sgrassare e lucidare i capelli.

3. Kérastase Dermo Calm Shampoo Ipoallergenico

Molto spesso chi ha la cute grassa tende ad averla anche sensibile o sensibilizzata, questo potrebbe essere quindi lo shampoo che fa al caso vostro. Il Dermo Calm di Kérastase ha infatti una formula lenitiva e ipoallergenica.

4. Dr.Organic Tea Tree Shampoo

Se avete la cute grassa e le punte secche lo shampoo al Tea Tree di Dr.Organic potrebbe essere la scelta vincente per voi. All’interno di questo shampoo troviamo infatti tea tree Oil che è un potente antibatterico e aloe vera, che aiuta a detergere il capello ma a mantenerlo allo stesso tempo morbido e idratato.

5. Collistar Capelli Perfetti Shampoo Gel Purificante Equilibrante

Un alternativa più economica e altrettanto professionale ed efficace è lo shampoo gel purificante ed equilibrante di Collistar. Un prodotto di ottima qualità che vi aiuterà a riequilibrare la condizione di eccessivo sebo del vostro cuoio capelluto. Un consiglio? Provate ad alternare questo shampoo con altri shampoo specifici per capelli grassi.

