Rinforza i tuoi capelli con il trattamento professionale Soin Premier Thérapiste di Kerastase

Avere i capelli fragili, sottili, danneggiati e con le punte secche è un problema che affligge moltissime persone, sia per l'utilizzo di trattamenti e prodotti aggressivi come anche per il calore di phon, piastre e altri beauty tool utilizzati quotidianamente. Ed è proprio per questo che è importante utilizzare prodotti specifici, che si prendano cura dei capelli nutrendoli e ristrutturandoli allo stesso tempo.

Résistance di Kérastase è una linea di prodotti studiata appositamente per donare ai capelli estremamente danneggiati e trattati (erosione di livello 3-4) una seconda vita, ricostruendone la struttura interna, rafforzandoli e rendendoli più resistenti.

In particolare, il Soin Premier Thérapiste della linea Resistance di Kerastase è un trattamento riparatore intensivo, da applicare prima dello shampoo, che ripara e protegge la fibra, rendendo i capelli soffici e leggeri. Questo siero avvolge il capello per un effetto riparatore e protettivo, ne previene l'appesantimento e ne ripara la fibra: già dopo la prima applicazione, i capelli riacquistano morbidezza e luminosità.

Alla base della linea Résistance di Kérastase c'è una scoperta straordinaria sulla struttura dei capelli: i KAPS (Keratin Associated Proteins), ovvero delle micro-proteine che collegano e uniscono le molecole di cheratina, la cui presenza è decisiva per la coesione della struttura capillare. Combinando la tecnologia Fibra KAPS, 6 diversi amminoacidi (Arginina, Serina, Acido Glutammico, Glicina, Prolina, Tirosina) e la linfa della resurrezione, un vegetale prezioso conosciuto per la sua capacità di sopravvivere in condizioni di quasi completa disidratazione, riuscendo a tornare in vita anche dopo anni di morte apparente, il Soin Premier Thérapiste ristruttura le fibre capillari compensando la perdita di KAPS. e protegge e ripara i capelli donandogli morbidezza senza mai appesantirli. I capelli sono rinforzati e la qualità della fibra capillare è rinnovata.

Semplice da usare, puoi applicarlo sui capelli umidi prima dello shampoo, massaggiandolo sulle lunghezze e sulle punte e lasciandolo in posa per 2-3 minuti, o utilizzarlo come una maschera, lasciandolo in posa qualche ora ma anche tutta la notte.

Dal profumo delicato, dolce ma non fruttato, e la texture morbida e avvolgente, il Soin Premier Thérapiste della linea Resistance di Kerastase è un prodotto rinforzante e riparatore di altissima qualità, ideale per capelli fragili, sottili, danneggiati e sfibrati, anche da trattamenti aggressivi come la decolorazione o la permanente.

Pro

prodotto di altissima qualità;

sono idratati e riacquistano la loro naturale lucentezza e morbidezza: non appesantisce e migliora la consistenza dei capelli .

Contro

il prezzo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 22,49€