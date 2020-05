Spray volumizzante allo zucchero, per capelli sempre al top

I prodotti per lo styling dei capelli sono fondamentali per una messa in piega perfetta e per dare quel tocco in più a ogni tipo di acconciatura, ma è importante scegliere sempre i prodotti migliori, che siano efficaci senza danneggiare i capelli.

Lo Sugar Lift di Eimi, la linea di Wella Professionals amatissima dai professionisti dello stile e dai parrucchieri di tutto il mondo, è uno spray volumizzante a base di zucchero naturale, perfetto per modellare, riempire, lucidare e definire i capelli.

Ideale per tutti i tipi di capelli, questo spray rende protagonista la tua acconciatura, mantenendola a lungo, e a un livello di tenuta forte; in particolare, lo spray Sugar Lift di Wella Professionals promette di:

fissare perfettamente tutti i tipi di capelli e acconciature ;

e ; donare lucentezza e vitalità ai capelli ;

; definire e modellare i capelli ;

e modellare i ; donare volume e struttura.

Inoltre, ha un buonissimo profumo, che persiste sui capelli e ti farà innamorare di questo prodotto.

Per utilizzare al meglio lo spray volumizzante Sugar Lift di Wella Professionals Eimi, agita bene il flacone, vaporizzalo sui capelli e procedi modellando o spettinando la chioma, a seconda dell'effetto che vuoi ottenere. Puoi applicarlo sui capelli umidi per dare texture e volume, oppure sui capelli asciutti per un look più scolpito.

Per capelli definiti, luminosi e con un effetto super volume prova lo spray Sugar Lift di Wella Professionals Eimi e goditi la sensazione di avere capelli stupendi!

Scoprilo in vendita su Amazon.it