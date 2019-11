Sunsilk Pochette by Chiara Nasti: 5 prodotti di bellezza per capelli brillanti senza effetto crespo

Scintille di Luce è la linea di prodotti per capelli che nasce dalla collaborazione tra Sunsilk e la famosissima fashion blogger Chiara Nasti: un trattamento completo che si compone di 5 prodotti studiati appositamente per far brillare i capelli e combattere l'effetto crespo.

Dedicata a chi desidera capelli brillanti, idratati e profumati, Scintille di Luce accende quindi i riflettori sui capelli crespi e spenti, rendendoli luminosi, setosi, leggeri e al sicuro dall'umidità; una linea adatta a tutti i tipi di capelli, dalla profumazione che cattura i sensi e dal packaging super glamour nei toni del rosa sparkling.

All'interno della pochette in vera pelle made in Italy, troverai 5 diversi prodotti:

Shampoo e balsamo

Questi prodotti sono realizzati con una formula esclusiva, composta da estratti di perle e un mix di cinque oli naturali, tra cui argan e mandorle dolci, che districa i capelli e li rende morbidi come la seta; inoltre, combatte i capelli spenti e l'effetto crespo, donando extra brillantezza e luminosità.

Olio nutriente

L'olio nutriente è il segreto di bellezza di ogni beauty addicted. La sua texture ultra leggera, arricchita con olio di argan, nutre e idrata i capelli senza appesantire, eliminando l’effetto opaco e combattendo allo stesso tempo il temutissimo effetto crespo.

Puoi usarlo

prima dello shampoo, per nutrire intensamente e dare extra morbidezza;

prima della piega, per rendere i capelli setosi, facilmente pettinabili ed eliminare il crespo ;

sui capelli asciutti, ogni volta che vuoi, per un tocco extra di brillantezza.

Crema disciplinante senza risciacquo

La crema disciplinante è l'alleato indispensabile per eliminare l'effetto crespo ed è perfetta per capelli sia lisci che ricci. La formula senza risciacquo si assorbe istantaneamente, rendendo i capelli luminosi, morbidi e setosi, ed è l'ideale anche per definire lo stile e le punte di capelli lisci e ricci.

Puoi applicare questa crema

sui capelli bagnati, per districarli prima della piega e combattere l' effetto crespo ;

durante la piega, per modellare le punte e dare definizione allo styling;

sui capelli asciutti, dopo la palestra, contro l’umidità, o la mattina se ti svegli in disordine.

Glossy spray

Il glossy spray è un elisir di brillantezza dai numerosi utilizzi: la sua formula ultra leggera è arricchita con olio d’argan dall’azione idratante istantanea, che regala vere e proprie scintille di luce ai capelli. I capelli diventano brillanti, setosi e profumati, il tuo punto di forza per sentirti perfetta in ogni occasione. Perfetto da portare sempre con te, grazie alla fragranza dalle note fiorite, puoi usare questo spray anche come profumo per capelli.

Puoi utilizzare il glossy spray

prima della piega, per proteggere i capelli dai danni del phon e piastre;

dopo la piega, per un tocco di extra brillantezza;

tutte le mattine sui capelli asciutti come rituale di bellezza, per disciplinare i capelli crespi e dare luminosità;

in qualunque momento, per ravvivare la luminosità dei tuoi capelli ogni volta che vuoi.

Trovi la linea completa Scintille di luce, con la pochette inclusa, in vendita su Amazon.it a soli 24,99€:

