Le migliori tinte per capelli dai colori pazzi

Si dice che quando una donna cambia taglio e colore di capelli cambia vita. Se si fa un colore pazzo vuol dire che cambia davvero vita!!! Non sempre trovare la colorazione perfetta per i propri capelli è facile, vogliamo quindi consigliarvi le 5 migliori tinte per capelli dai colori pazzi.

1. L'Oréal Paris Colorista Washout Pastel Colorazione Capelli Temporanea

Sicuramente il Colorista Washout di L’Oréal è una delle colorazioni pazze per capelli più conosciuta del momento. Nello specifico la linea washout è composta da molti colori (rosa, borgogna, blu, ecc.) temporanee. Durano infatti qualche settimana! La crema colorante ha la stessa consistenza del balsamo ed è quindi facilissima da applicare.

2. L'Oréal Paris Colorista Hair Makeup Colorazione Capelli Temporanea 1 Giorno

Se invece volete cambiare colore solo per poco tempo esiste la versione Hair Makeup sempre della linea Colorista di L’Oréal. Disponibile in tantissimi colori si applica su capelli puliti ed in un solo shampoo va via! In più il colore non si trasferisce sui vestiti!

3. Crazy Color Crema Colorante Vegetale per Capelli

Volete tingere i vostri capelli ma non volete rischiare di rovinarli? Allora le colorazioni Crazy Colors sono quello che fa al caso vostro. Si tratta di balsami vegetali colorati disponibili davvero in tantissimi colori pazzi. Oltre a tingere temporaneamente i capelli li rendono anche più morbidi e lucenti.

4. La Riche Directions - Colore semipermanente per capelli

Un balsamo colorante di origine naturale. Offre una colorazione permanente se applicato su capelli decolorati, sui capelli invece non trattati il colore scaricherà piano piano con i lavaggi. Fate attenzione quando scegliete la tonalità perché solitamente è leggermente più scura di quello che risulta in foto.

5. Garnier Olia Bold Colorazione Permanente per Capelli, senza Ammoniaca

Anche Garnier Olia ha ultimamente realizzato una tinta permanente per capelli in colorazioni pazze. Per la precisione ha realizzato la tonalità rosa profondo. Si tratta di una tinta permanente e senza ammoniaca.

