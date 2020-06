Le creme e gli accessori per dire addio a cellulite e ritenzione idrica

Cellulite, smagliature, ritenzione idrica e pelle a buccia d'arancia sono problemi comuni che affliggono la maggior parte delle donne e se è vero che per risolverli completamente è necessario affrontare un percorso a 360°, che comprenda l'attività fisica, una dieta sana e bilanciata e il giusto apporto quotidiano di acqua, è anche vero che alcuni trattamenti risultano particolarmente efficaci nella lotta alla cellulite. Abbiamo quindi selezionato 5 prodotti diversi per dire addio a cellulite e ritenzione idrica e migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più soda, tonica e compatta.

La coppetta anticellulite è un beauty tool in silicone dalla forma sferica molto in voga da qualche anno che aiuta a contrastare cellulite e ritenzione idrica, rendendo la pelle più tonica e compatta. Grazie alla forma e al tipo di materiale usato, la coppetta anticellulite stimola un effetto “pull up”, cioè un’aspirazione localizzata sull’epidermide, che con il tempo ed un utilizzo costante, ha un effetto drenante, stimola la circolazione, aiuta a eliminare le tossine e a ossigenare i tessuti. La coppetta SlimCup è l'unica certificata come dispositivo medico dal Ministero della Salute per una riduzione visibile della cellulite entro 30 giorni (riduzione media del 34% di cellulite). Inoltre, con l'acquisto di questa coppetta anticellulite è compreso l'accesso ai video tutorial per l’utilizzo, il manuale d’uso e la guida “Cellulite mai più”, oltre alla garanzia soddisfatto o rimborsato.

Il massaggiatore Tesmed Cell è un comodo accessorio che aiuta a contrastare la cellulite su pancia, cosce e glutei in modo veloce e pratico, stimolando la circolazione sanguigna e incrementando l'efficacia di oli e creme anticellulite. Facilissimo da usare, si può utilizzare nelle zone da trattare per pochi minuti, 3 volte al giorno e dal basso verso l'alto, senza premere sul corpo ma dosando la pressione in modo da non causare fastidi o dolori.

La crema di 5kind Clinical Skincare si caratterizza per un ottimo inci, gli ingredienti naturali e l'efficacia nel contrastare la cellulite e la ritenzione idrica. Questa crema infatti, grazie al suo effetto riscaldante e ai 13 principi attivi naturali, stimola il flusso sanguigno, aiutando il tuo corpo a eliminare i grassi, rassodando e lisciando la pelle e riducendo gli inestetismi della cellulite su cosce, pancia, glutei e gambe. Arricchita con alghe, gingko biloba, ippocastano e olio di germe di grano botanico, ricco di vitamina E, questa crema è formulata per ridurre gli inestetismi della cellulite e migliorare l'elasticità della pelle in modo naturale.

L'olio anticellulite di Weleda è un prodotto che elasticizza e migliora l'aspetto cutaneo e ne attiva il metabolismo grazie all'efficacia della speciale formula con giovani foglie di betulla, rosmarino ed estratto di radice di rusco. Da applicare con un massaggio cutaneo, quest'olio agisce fino agli strati più profondi dell'epidermide ringiovanendo la pelle e lasciandola morbida, levigata, sana e compatta. Da applicare inizialmente 3 volte al giorno, poi mattina e sera, l'olio di Weleda ha un ottimo profumo, si applica bene, non lascia la pelle unta né oleosa e si assorbe velocemente.

Il gel freddo drenante Geomar è un gel ad assorbimento ultra-rapido specifico che aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite. Particolarmente indicato in caso di pelli delicate, con fragilità capillare o per chi preferisce un piacevole effetto fresco, questo gel è formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale e contiene principi attivi che agiscono sulle zone affette da cellulite e ritenzione idrica, come l'escina, che aiuta a migliorare la microcircolazione, l'estratto di ippocastano, che rinforza le pareti dei capillari, la caffeina e gli estratti di alghe purissime, che stimolano un’efficace azione lipolitica, e gli oligoelementi del Mar Morto, che restituiscono alla pelle luminosità ed elasticità.

I fanghi di alga Guam sono la soluzione perfetta per combattere la cellulite più radicata ed ostinata: formulati per chi necessita di un trattamento d'urto specifico, questi fanghi sono ricchi di alghe marine, un concentrato di mare ricco di lipidi e minerali e dal forte potere drenante e antiossidante.

Privi di parabeni, peg, siliconi e glicoli, questi fanghi sono anche facili da usare: mescola prima dell'uso, applicali uniformemente con un leggero massaggio sulle parti interessate poi avvolgi con della pellicola trasparente da cucina e lascia in posa per 45 minuti. Sciacqua con acqua tiepida e massaggia le zone trattate con una crema idratante.

