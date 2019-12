Idealine Organics, una crema anticellulite, rassodante e snellente di ottima qualità 100% made in Italy

Cellulite, smagliature e pelle a buccia d'arancia sono problemi che affliggono la maggior parte delle donne; questi inestetismi della pelle si manifestano soprattutto in zone quali glutei e cosce, ma anche sull’addome, sulle braccia e persino sulle ginocchia sotto forma di rigonfiamenti ricchi di grasso che rendono disarmonica la figura.

Per eliminare questi inestetismi cutanei è importante lavorare su più fronti, seguendo un corretto stile di vita e un'alimentazione sana ed equilibrata, facendo attività fisica e assumendo la giusta quantità di acqua durante la giornata e lontano dai pasti, per permettere una buona diuresi e l’eliminazione ottimale delle tossine. Ci sono però alcuni trattamenti che si sono dimostrati validissimi alleati nella lotta alla cellulite, come la crema professionale 7 in 1 di Idealine Organics.

La crema anti-cellulite di Idealine Organics è un prodotto davvero efficace, apprezzatissimo da chi lo ha provato, formulato e prodotto in Italia in laboratori certificati biologici per garantirti la massima sicurezza ed efficacia e con un ottimo INCI; un trattamento ultra intensivo 7 in 1, brucia grassi e drenante, che contiene caffeina, fosfatidilcolina, fucus, olio d'oliva, alghe rosse, olio di mandorle dolci e Vitamina E per un effetto rimodellante, idratante e nutriente.

Ricca di estratti naturali e certificati, questa crema ha un'azione termogenica e un effetto fresco, purificante e liporistrutturante, aiuta a contrastare i segni di cellulite e smagliature e a rimodellare cosce, pancia, fianchi, corpo, glutei, braccia e gambe, rassoda e stimola il drenaggio dei liquidi in eccesso e il microcircolo venoso. Inoltre, è adatta a tutti, sia uomini che donne, e grazie alla sua composizione emolliente e purificante è perfetta per tutti i tipi di pelle, anche quella molto sensibile.

Studiata e formulata per un uso quotidiano, l'uso costane della crema di Idealine favorisce l'elasticità e la compattezza cutanea, contrastando e prevenendo anche la formazione di smagliature. Per ottenere risultati ottimali è però importante applicare la crema con un massaggio specifico: ecco perché, in seguito all'acquisto della crema Idealine, riceverai via mail 4 guide in PDF su "Cause e tipologie di cellulite", "Come fare il massaggio corretto", "Scegliere la giusta crema anti-cellulite" e "Qual è lo stile di vita giusto per combattere la cellulite".

Infine, la crema anti-cellulite di Idealine Organics ha una profumazione dalle note fruttate, buona e persistente sulla pelle senza però essere invasiva o fastidiosa, una texture leggera che si assorbe velocemente e non unge, è nichel tested ed è coperta da una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Tieni sempre presente che i prodotti a base di Fucus vesiculosus sono controindicati in caso di ipertiroidismo, cardiovasculopatie, ipertensione e nelle donne in gravidanza o allattamento e dovrebbero comunque essere assunti sotto il controllo medico..

Scoprila su Amazon.it a 17,97€