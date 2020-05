La recensione della crema idratante alla lavanda Grace and Stella, una profumatissima coccola per il corpo

La crema per il corpo è un cosmetico indispensabile per avere una pelle sempre morbida ed idratata e per contrastare numerosi inestetismi, comprese le tanto odiate smagliature, spesso causate da una pelle secca e poco elastica.

La crema per il corpo di Grace and Stella è un prodotto che si caratterizza per l'azione idratante e nutriente che rende la pelle morbida e protetta fino a 12 ore.

La presenza del burro di karitè e del burro di cacao rendono questa crema profondamente idratante e nutriente per la pelle, e la sua formula è arricchita con olio di rosa canina, dalle proprietà rigeneranti, tonificanti, riequilibranti e antiossidanti, e dall'estratto di aloe vera, dai poteri lenitivi, disinfiammanti, idratanti, antibatterici e antiossidanti, ingredienti* che rendono questa lozione un prodotto davvero efficace.

La crema per il corpo di Grace and Stella si caratterizza anche per il buonissimo profumo di lavanda, fresco e rilassante, che favorisce il benessere e la salute della pelle. aiuta a rilassare il corpo e rende questa crema l'ideale anche per effettuare massaggi decontratturanti. Inoltre, questa lozione per il corpo non unge, si assorbe molto velocemente e lascia la pelle morbida, sana, nutrita ed idratata, ed è un prodotto vegano e non testato sugli animali.

I motivi per cui abbiamo apprezzato moltissimo la crema alla lavanda di Grace and Stella sono:

la profumazione - appena applicata, questa crema lascia sulla pelle una sensazione fresca, piacevolissima e rilassante;

lascia sulla pelle una sensazione fresca, piacevolissima e rilassante; l'efficacia - non è aggressiva sulla pelle, neanche su quella sensibile, e lascia a lungo la pelle morbida ed idratata, senza mai ungere;

il rapporto qualità prezzo - ha un prezzo davvero vantaggioso ed è di ottima qualità.

Scopri la conveniente confezione da 470 ml della crema alla lavanda di Grace and Stella in vendita su Amazon.it a soli 8,98 €.



*Ingredienti: acqua (acqua), alcool cetearilico, paraffinum liquidum (olio minerale), glicerina, acido stearico, stearato di sorbitano PEG-60, stearato di glicerile, glicole propilenico oleato, butirospermum parkii (burro di karitè), fenossietanolo, poliacrilammide / isoparaffina C13-14 / Laureth-7, Parfum (Fragranza), Sodium Hydroxide, Carbomer, Teobroma Cacao (Cocoa) Burro di semi, Rosa Eglentaria (rosa canina) Olio di semi, Estratto di aloe Barbadensis Leaf, Ethyl Lauroyl Arginate HCL, Ethylhe