Bioluma: 3 prodotti alla bava di lumaca 100% made in Italy

La bava di lumaca è un ingrediente naturale, sempre più utilizzato in ambito estetico, medico e cosmetico grazie alle sue proprietà rigeneranti, idratanti e cicatrizzanti. Vero e proprio elisir di giovinezza, molto nutriente e idratante, la bava di lumaca è un prodotto dagli effetti miracolosi: combatte imperfezioni e cicatrici, ripara la pelle e rende meno evidenti le smagliature.

Quando si acquistano creme e lozioni a base di bava di lumaca, è importante scegliere prodotti contenenti una buona concentrazione della sostanza e provenienti da aziende affidabili. L’azienda Bioluma, marchio 100% italiano di San Bendetto del Tronto, produce creme, lozioni e sieri ricchi di bava di lumaca e di principi attivi funzionali. Sono pensati sia per la pelle della donna che dell’uomo e presentano proprietà antiage e cicatrizzanti a dir poco eccezionali. Inoltre, i prodotti Bioluma sono privi di parabeni, petrolati, siliconi, peg, allergeni, ogm e profumi sintetici.

Gli allevamenti dove crescono e vivono le lumache di Bioluma sono situati in Toscana, lontani dallo smog delle grandi città e in ambienti ameni e bucolici. Inoltre, gli allevamenti di Bioluma sono al 100% responsabili: nessuna lumaca è danneggiata o trattata in maniera poco etica durante l’opera di produzione della bava, che avviene manualmente; questi animaletti sono tenuti all’aperto, in grandi aree verdi e incontaminate, dove vivono il loro normale ciclo di vita, con tutto il nutrimento e la cura necessaria.

I prodotti di bellezza Bioluma, inoltre, contengono in alta concentrazione tutti i principi attivi della bava di lumaca.

La crema per viso, collo e decollettè di Bioluma riduce visibilmente rughe, segni dell’acne, brufoli, cicatrici, irritazioni, arrossamenti e macchie della pelle. Dalle proprietà nutrienti, idratanti ed equilibranti, questa crema ha una consistenza densa ma si assorbe velocemente, non unge e lascia la pelle morbidissima.

Ricca di principi attivi funzionali (bava di lumaca, acido ialuronico, peptide anti-age, olio di argan, vitamina E, scutellaria, collagene marino, estratto di camomilla, olio di cotone, e olio di crusca di riso), la crema viso Bioluma si applica mattina e sera ed è adatta a tutti i tipi di pelle di uomini e donne di tutte le età.

Scopri di più su Amazon.it

Il siero viso Bioluma ha una texture leggera e setosa, è ricco di principi attivi funzionali (bava di lumaca, acido ialuronico, olio di argan, scutellaria alpina, peptide antiage, estratto di maca, olio di avocado, arginina e vitamine C-E) ed è un efficacissimo coadiuvante nel trattamento cosmetico anti-age; svolge un’azione idratante, nutriente e rivitalizzante ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Si applica mattino e sera prima della crema viso.

Scopri di più su Amazon.it

La crema per il contorno occhi di Bioluma riduce visibilmente rughe, borse, occhiaie, zampe di gallina, linee di espressione e occhi gonfi. Dall’azione idratante, anti-età, nutriente e rinfrescante, questa soffice emulsione è formulata con bava di lumaca microfiltrata e purificata, i cui benefici sono rafforzati dalla presenza di altri ingredienti quali: acido ialuronico, olio di argan, vitamina E, aloe vera, acido pirrolidon-carbossilico ed estratti botanici scelti, quali calendula e ippocastano. Si consiglia di utilizzare questa crema mattina e sera, per un periodo di 3 mesi.

Scopri di più su Amazon.it