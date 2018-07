Deodoranti naturali per profumare senza rischi

Sempre più spesso si sente parlare di sostanze chimiche e potenzialmente dannose per la nostra salute che si potrebbero trovare all’interno dei deodoranti. Ecco perché abbiamo selezionato per voi 5 deodoranti interamente naturali, per profumare e fare bene a noi stessi e all’ambiente.

1. Deodorante naturale Cristallo di Potassio Plus

Il deodorante naturale per eccellenza è il cristallo di potassio. Per attivare il suo potere deodorante basta inumidirlo e passarlo nella zona interessata. Si tratta di una pietra levigata e naturale completamente inodore, ma che impedirà però ai batteri di proliferare e impedirà il cattivo odore.

2. Aloevera 2 Deodorante Alla Pietra Liquida

Se preferite invece un deodorante liquido eccone uno sempre a base di cristallo di potassio (anche chiamata allume di rocca). Si tratta di un deodorante naturale spray che assicura una tenuta fino a 48h.

3. Dr.Organic Tea Tree Deodorante

Ecco per voi anche un deodorante stick naturale. Il deodorante Dr.Organic al tea tree oltre ad essere informato stick ha all’interno anche una delicata profumazione, perfetta se oltre all’azione deodorante vi piace anche profumare un po’!

4. Crystal Alum – Deodorante a spray biologico, naturale al 100%

Il nostro quarto deodorante spray naturale è un spray realizzato con cristalli naturali, è anche biologico e completamente inodore. Non macchia i vestiti e non è nemmeno testato sugli animali. La scelta giusta se cercate un prodotto che rispetti voi stessi ed anche l’ambiente.

5. Salt of the Earth Deodorante Naturale

Una pietra di allume di rocca, proprio come il primo deodorante naturale che vi abbiamo consigliato, ma con una confezione richiudibile in plastica che la rende più pratica ed adatta anche ad essere portata in viaggio.

