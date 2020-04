La recensione del gel detergente purificante per pelle grassa Jowaè

Il gel detergente e purificante di Jowaè è un detergente specifico per pelli miste e grasse, realizzato con l'89% di ingredienti di origine naturale. Jowaè è un brand che nasce da una collaborazione franco-coreana e che si caratterizza per essere un marchio etico, naturale e dermo-efficace con un ideale chiaro: rendere la pelle perfetta grazie ai benefici delle piante tradizionali.

Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere su questo gel detergente.

A cosa serve il gel detergente e purificante Jowaè

Il gel detergente e purificante di Jowaè è un detergente e struccante per il viso adatto alla pelle da mista a grassa, anche sensibile, la cui azione purifica ed elimina l’eccesso di sebo, riequilibrando la pelle, contrasta le imperfezioni, donando nel contempo luminosità, e migliora la grana della pelle. Realizzato con l'89% di ingredienti* di origine naturale, questo detergente si avvale del potere e dei benefici delle piante medicinali e tradizionali coreane e la sua formulazione associa l'azione dei Lumifenoli e del Loto Sacro, astringente e lenitivo, al lipoaminoacido purificante, per una pelle perfettamente detersa e purificata.

Questi ingredienti preziosi aiutano a ristabilire l’equilibrio della pelle del viso e a ripristinarne la sua naturale armonia; in particolare:

i Lumifenoli - presenti in tutti i trattamenti Jowaé , i Lumifenoli sono estratti dal Sempervivum Tectorum, una pianta grassa che resiste anche ai climi più ostili; agiscono per ripristinare l'equilibrio della pelle, formano una barriera antiossidante, riattivano il metabolismo cellulare, prevengono la comparsa delle macchie e proteggono la pelle dalle aggressioni quotidiane come inquinamento, raggi UV, stress e fatica.

, i Lumifenoli sono estratti dal Sempervivum Tectorum, una pianta grassa che resiste anche ai climi più ostili; agiscono per ripristinare l'equilibrio della pelle, formano una barriera antiossidante, riattivano il metabolismo cellulare, prevengono la comparsa delle macchie e proteggono la pelle dalle aggressioni quotidiane come inquinamento, raggi UV, stress e fatica. il Loto Sacro - simbolo di purezza e spiritualità, il loto sacro è ricco di antiossidanti e possiede proprietà protettive, lenitive e astringenti. Inoltre, purifica e opacizza la pelle da mista a grassa donando equilibrio e luminosità.

In sintesi, questo detergente:

elimina l’eccesso di sebo,

opacizza, purifica ed equilibra la pelle,

deterge, strucca e rimuove le impurità,

migliora la grana della pelle,

rende la pelle pulita, purificata, morbida fresca e luminosa.

Come si utilizza il gel detergente e purificante Jowaè

Questo detergente si caratterizza anche per il profumo fresco e aromatico, dalle note di mandarino, gelsomino e menta, e per la texture in gel fluido trasparente, che si trasforma in una mousse fine e delicata a contatto con l’acqua: applicalo mattina e sera sulla pelle umida (evita però il contatto con gli occhi), massaggia fino a formare la schiuma e infine risciacqua.

Inoltre, pur essendo un prodotto purificante e opacizzante, il detergente struccante di Jowaè non è aggressivo, non secca la pelle, è l'ideale anche per la pelle sensibile ed ha una formulazione priva di sapone, con pH fisiologico e 100% vegana.

Pro:

azione purificante, detergente e struccante ,

e , detergente non aggressivo, per uso quotidiano e per pelli sensibili ,

, 89% di ingredienti naturali.

Contro:

confezione scomoda che, a volte, lascia fuoriuscire il prodotto ed eroga una quantità eccessiva.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



*Ingredienti: Aqua/Water/Eau, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Peg-120 Methyl Glucose Dioleate, Citric Acid, Disodium Cocoyl Glutamate, Parfum/Fragrance, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Capryloyl Glycine, Sodium Chloride, Hydroxyacetophenone, Chlorphenesin, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Citrate, Sempervivum Tectorum Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.