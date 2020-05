I 5 migliori detergenti viso per pelle grassa

La detersione della pelle è uno step importantissimo e fondamentale nella beauty routine di ogni donna. Ci aiuta a rimuovere le impurità ed a preparare la pelle alla fase successiva ovvero l’idratazione. Non sempre però è facile trovare il detergente viso adatto alle nostre esigenze, ci sono quelli eccessivamente delicati e quelli fin troppo aggressivi. Oggi vi consigliamo i 4 migliori detergenti viso specifici per pelle grassa.

Spesso la pelle con tendenza ad essere grassa è al tempo stesso delicata. Se avete una pelle grassa ma che si arrossa facilmente questa mousse purificante di La Roche Posay è quello che fa al caso vostro. Pulisce e deterge in profondità la pelle pur lasciandola idratata. Grazie al gel schiumogeno, questo detergente purifica la pelle delicatamente, elimina le impurità e l'eccesso di sebo, lasciando la pelle detersa e rinfrescata.

Modalità d'uso: far schiumare nelle mani con un po' d'acqua e applicare sul viso massaggiando delicatamente. Risciacquare abbondantemente.

Quello di Bioderma è un detergente a risciacquo con consistenza gel che pulisce in profondità e lascia la pelle fresca, morbida e pulita. Ha una formulazione delicata e priva di sapone, che garantisce una buona tollerabilità sia per la pelle che per gli occhi, profumata, non comedogenica, priva di coloranti e testata per il nichel.

Modalità d'uso: inumidire il viso con acqua tiepida, creare una schiuma con le mani e applicarla sul viso. Risciacqua, ricordando che il tempo del risciacquo deve essere sempre superiore a quello della pulizia, e poi asciuga delicatamente, possibilmente con un telo di cotone pulito. Può essere utilizzato mattino e sera.

Quello di BeBarefaced è detergente esfoliante naturale, con grani grossi e arricchito con olio di tea tree, un antisettico naturale che calma e disinfetta la pelle congestionata, proteggendola da ulteriori danni antisettico, foglie di aloe vera, terra pomice e semi di jojoba, per un’esfoliazione delicata. Inoltre, l'acido salicilico riduce i pori e aiuta a pulirli, eliminando l’eccesso di olio e riducendo l’effetto lucido.

Ideale per pelli grasse e acneiche, questo esfoliante è un prodotto vegano, biologico, non testato sugli animali, ricco di ingredienti naturali e privo di alcol, petrolchimici, PEG, oli minerali, parabeni, solfati, siliconi, OGM, coloranti o profumi sintetici.

WOW senses è un detergente viso a base di ingredienti vegetali 100% naturali e provenienti da coltivazioni ecologiche conosciuti come Super Food (Avocado, Melograno, Curcuma, Clorella, Spirulina, Olio di chia e Moringa): grazie all'alto contenuto nutrizionale e alle molteplici proprietà di questi super alimenti il tuo viso beneficerà di una pulizia totale. Ideale per la pulizia del viso su ogni tipo di pelle, anche con acne o molto sensibile, questo detergente pulisce a fondo e strucca alla perfezione senza essere aggressivo, elimina le impurità, le tossine e le cellule morte, combatte l'eccesso di sebo e i punti neri senza seccare né irritare la pelle. Inoltre, è un prodotto vegano, dermatologicamente testato e compatibile con le spazzole soniche per il viso.

Modalità d'uso: applica una piccola quantità di gel detergente viso WOW senses sulla pelle umida con dei movimenti circolari, fino a che diventa schiuma. Poi dovrai solo sciacquare con acqua tiepida.

Oltre ad essere un detergente viso è anche uno scrub esfoliante che può essere utilizzato quotidianamente. Perfetto per le pelli particolarmente grasse e dalla grana piuttosto spessa. A un prezzo davvero competitivo sul mercato delle grandi marche, questo gel scrub è ottimo per pelli che tendono a presentare una patina oliosa. Con piccoli movimenti rotatori si può applicare lo scrub con delicatezza, per evitare rossori, in modo da detergere la pelle a fondo e avere un effetto fresco e asciutto per tutta la giornata.

