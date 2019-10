Dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili: una scelta eco-friendly per il nostro pianeta

Per combattere l’inquinamento del nostro pianeta, l’utilizzo quotidiano ed indiscriminato di plastica e ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti, è importantissimo scegliere il più possibile prodotti green, ecologici e riciclabili. Tra i prodotti più inquinanti, usati quotidianamente da tantissime persone, ci sono i dischetti di cotone che, tra i costi di produzione (la coltivazione del cotone infatti richiede moltissima acqua, contribuendo allo spreco di molte risorse) e la modalità “usa e getta”, inquinano i fiumi, danneggiano la fauna locale e hanno un impatto grave sull’ecosistema.

La soluzione? Il set di dischetti struccanti di Bambaw, un prodotto ecosostenibile, che rispetta l'ambiente e con prezzi accessibili a tutti!

Questo set include 16 dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili, di cui 4 con tessuto scrub per il viso e 12 più morbidi, ideali per struccarsi, tutti realizzati in 100% fibra di bambù (un materiale sostenibile e rinnovabile, che ha bisogno di poca acqua per crescere e ha proprietà antibatteriche).

I dischetti scrub sono perfetti per esfoliare la pelle con delicatezza, mentre quelli struccanti sono morbidi, detergono la pelle con delicatezza e rimuovono anche i prodotti più resistenti; sono indicatissimi anche per le zone più sensibili, come il contorno occhi, e struccano alla perfezione (puoi utilizzarli tranquillamente con il tuo struccante preferito!).

Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte e al sacchetto compreso nella confezione (utilissimo anche per tenerli raccolti quando si lavano in lavatrice), sono pratici da portare sempre con te. Il sacchetto in cui sono contenuti è in 100% cotone, ed essendo riutilizzabili permettono di risparmiare sull'acquisto a lungo termine: zero plastica, zero sprechi.

Puoi lavare questi dischetti struccanti in lavatrice, a 40°-60° C, o a mano.

Pro: di qualità ed economici, pratici e facilissimi da usare, si lavano con facilità, sono grandi e comodi da utilizzare.

Il set di dischetti struccanti Bambaw è in vendita su Amazon.it a soli 14,99 €: approfittane subito!

Scopri di più su Amazon.it