Giornata Mondiale dell'Ambiente: tutto ciò che serve per una cosmesi e un'igiene ecologica

Oggi 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente, non solo una ricorrenza ma un promemoria, sia per celebrare l'importanza del mondo in cui viviamo sia per ricordare quanto sia necessario tutelarlo. Infatti il bilancio del consumo dei rifiuti è allarmante, e non fa ben sperare per la salute dei territori in cui costruiamo le nostre vite; accanto alla ormai obbligatoria raccolta differenziata è importante sapere che siamo al giunti al punto in cui è necessario ridurre in modo significativo anche la produzione dei rifiuti stessi.

Come farlo? Innanzitutto bisogna iniziare dalle pratiche quotidiane, come ad esempio quella dell'igiene personale che prevede l'utilizzo di diversi prodotti e strumenti venduti in plastica o in ingombranti imballaggi e confezioni non riciclabili che inevitabilmente finiscono nei nostri mari, data la difficoltà di smaltimento nel tempo, pregiudicando la vita di molti animali.

Non è facile abituarsi a questa pratica ecologica, ma cominciando da piccole cose potremmo abituarci a uno stile di vita sostenibile; a tal proposito online è possibile trovare diversi prodotti che rispettano l'ambiente e hanno dei prezzi accessibili a tutti. Scopriamo insieme cosa è possibile trovare e magari avremo la spinta giusta per iniziare a pensare veramente a un mondo plastic free.

Dischetti struccanti lavabili in bambù

Il set di dischetti struccanti di Bambaw è un'alternativa geniale per la cosmesi. Infatti chi di noi almeno una volta al giorno, non utilizza numerosi dischetti per rimuovere il trucco della giornata? Questo set include 4 dischetti scrub per il viso e 12 dischetti struccanti morbidi. I dischetti scrub sono perfetti per detergere la pelle rimuovendo anche i prodotti più resistenti ed esfoliando la pelle con delicatezza; i dischetti struccanti morbidi sono ideali per le zone più sensibili, come il contorno occhi. Oltre ad essere delicati sulla pelle sono anche riutilizzabili e rispettano la pelle senza provocare abrasioni da tessuto o da cotone. Il sacchetto in cui sono contenuti non è il solito tubo in platica ma è in 100% cotone. Infine essendo riutilizzabili permettono di risparmiare sull'acquisto a lungo termine. Lavabili anche in lavatrice.

Clicca qui per ordinarli!

Rasoio con impugnatura in bambù naturale

I rasoi, utilizzati sia da lei che da lui, sono l'emblema dello strumento usa e getta, poichè la funzionalità della lama non dura molto e siamo costretti a un ricambio continuo. Con questa alternativa eco compatibile si potrà avere un ottimo risultato senza irritazioni e cambiare la lama spesso conservando la struttura per impugnarlo. Infatti il rasoio di sicurezza a doppio filo è pensato per durare nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, una volta ricevuto il rasoio, l'unico acquisto da effettuare periodicamente saranno le lame, con un grande risparmio nel lungo periodo. L'acquisto comprende un manuale in digitale che contiene, oltre alle indicazioni pratiche sull'assemblaggio del rasoio, suggerimenti utili sulla rasatura perfetta per le varie parti del corpo, sui trattamenti post rasatura, su come estendere la durata delle lame, sul riciclo responsabile e per finire due ricette per realizzare a casa dei prodotti per la rasatura.

Clicca qui per averlo a 16,00 euro!

Navaris Cotton Fioc Bambù e Cotone

Un altro prodotto che non manca nell'igiene quotidiana di ognuno di noi è il cotton fioc, motivo per cui sostituirlo con un'alternativa ecologica che non cambia la finalità di utilizzo non costa nulla. Questi cotton fioc in bambù sono in morbido cotone e sono un prodotto 100% biodegradabile, vegan e sostenibile. Il bambù è un materiale versatile, naturalmente antibatterico e non inquinante. Il packaging in cartone riciclato, facilmente degradabile che non danneggia l'ambiente, contiene 4 scatole da 200 bastoncini.

Clicca qui per ordinarli online!

Deodorante Solido

Il Deodorante Palmarosa si presenta in una piccola scatola in cartone ed è naturale e vegan al 100%, fatto a mano in Francia, nella valle di Chevreuse. L'utilizzo è semplice basta bagnarlo con acqua calda o fredda dal rubinetto e passarlo nelle parti interessate, non è antitraspirante ma ha un profumo naturale senza agenti chimici che spesso irritano una parte delicata come le ascelle, soprattutto dopo una depilazione. Consigliato per chi non suda molto, è un'alternativa ecologica e duratura nel tempo.

Clicca qui per ordinarlo!

Filo interdentale in flacone di vetro cerato

Il filo interdentale è in nylon normalmente, ed è presente nell'igiene mattutina e serale per molti di noi, producendo scarti di rifiuti non indifferenti. Questa alternativa firmata Nature Nerds è fatto al 100% con filo di seta, è biodegradabile, e anche adatto per bio-bin o compost. Le materie plastiche contengono spesso plastificanti cancerogeni, quindi con questo filo interdentale naturale, si tutelerà non solo l'ambiente, ma anche il proprio corpo. Il filo ha una struttura superficiale alla quale la sporcizia si attacca molto bene ed è cerato con una cera estratta dalle foglie e dai gambi del cespuglio di candelilla. Inoltre è delicato per le gengive.

Clicca qui per averlo subito!

Spazzolini in legno di bambù

Il classico spazzolino in commercio è fatto in plastica con imballaggio ingombrante e ne facciamo un ricambio almeno una volta al mese: è un rifiuto non riciclabile che è possibile sostituire in modo semplice perchè non sconvolge le nostre abitudini. Questa confezione contiene 4 spazzolini di bambù, di cui le setole sono state ottimizzate con carbone di legna. E' al 100% vegano e la maniglia e l'imballaggio sono biodegradabili. Inoltre la maniglia dello spazzolino si adatta ergonomicamente alla forma della mano. Linea ideale anche per i bambini, date le dimesioni piccole della testa e del manico. Un'ottima idea per le famiglie o per coinquilini che condividono il bagno poichè è possibile riconoscere gli spazzolini dalle incisioni con diversi animali: tartaruga, uccello, rana, scimmia.

Clicca qui per avere la confezione a soli 9,90 euro!