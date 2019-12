Per proteggere la pelle dal freddo arriva il set Winter Edition 2019 di Eos

In questo periodo dell'anno è importantissimo proteggere la pelle e le labbra dal freddo, scegliendo prodotti efficaci e il più possibile naturali.

Eos è un brand conosciuto dai più grazie ai packaging particolari e simpatici, in particolare quella a ovetto per i balsami labbra, che permette un’impugnatura ergonomica, pratica e igienica. Ma molti non sanno che Eos si caratterizza anche per l'utilizzo di ingredienti naturali e biologi, che rispettano la pelle e la nutrono efficacemente.

Il Trio Set "Hand, Lip & Body" di Eos è l'ideale per proteggere e idratare labbra, mani e corpo si tinge di verde per l'edizione limitata a tema natalizio Winter Edition 2019.

Composto da un balsamo per le labbra, una crema per le mani e una lozione per il corpo, questo set dai dolci profumi natalizi nutre profondamente la pelle, rendendola morbida e setosa anche durante la stagione fredda.

Realizzati con ingredienti naturali, questi prodotti sono arricchiti con oli e burro di karitè ecosostenibile, che nutrono intensamente e idratano le labbra e la pelle tutto il giorno, sono dermatologicamente testati, ipoallergenici, non testati sugli animali e sono privi di parabeni, ftalati e glutine. Inoltre, tutti e tre i prodotti si caratterizzano per la fragranza Whipped Vanilla Frosting, un profumo di vaniglia aromatica, crema e panna che ricorda i dolci natalizi e le serate invernali.

Il Trio set "Hand, Lip & Body" di Eos è una cura extra idratante ideale per la pelle secca e sensibile, ed è in vendita su Amazon.it a 15,99€: approfittane subito!

Scopri di più su Amazon.it