Epilatore elettrico a penna, per sopracciglia sempre perfette ed in ordine

L'epilatore elettrico di Nuonove è un accessorio di bellezza utilissimo, di piccole dimensioni e compatto che si presta benissimo per rifiniture veloci o per perfezionare il lavoro eseguito con le pinzette; essendo un epilatore, che non rimuove il pelo alla radice ma lo taglia, questo beauty tool è assolutamente indolore, risultando perfetto anche per le zone sensibili, e non provoca arrossamenti o irritazioni.

Dal design molto curato e femminile e realizzato nei colori dell'oro rosa, con un cuoricino che si illumina quando è in funzione, questo epilatore assomiglia ad un rossetto, può essere comodamente riposto in borsa o nel beauty case e portato ovunque, ed è dotato di una lucetta led, così da poter essere utilizzato anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, è dotato di ricarica USB (è privo di batterie) e nella confezione sono inclusi un piccolo cavo di ricarica, un manuale di istruzioni e uno spazzolino per ripulire l'epilatore.

L'epilatore elettrico di Nuonove è quindi un accessorio di bellezza comodo, facile da usare e bello da vedere, utilissimo in caso di rifiniture, in momenti di emergenza e per avere sempre sopracciglia perfette

