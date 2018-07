I migliori epilatori a luce pulsata per rimuovere definitivamente i peli superflui

La peluria superflua è un grande problema che affligge la maggior parte dell’universo femminile. Negli ultimi anni sono state sviluppate molte nuove tecnologie e apparecchiature per rimuovere più o meno in maniera definitiva la peluria superflua, come luca pulsata o laser. Oggi vi mostriamo i migliori apparecchi per luce pulsata da utilizzare direttamente a casa!

1. BEURER IPL 10000+ SalonPro

La nostra prima scelta come epilatore da utilizzare in casa è una scelta dal costo leggermente elevato, ma si tratta di un prodotto professionale e davvero valido. Questo epilatore a luce pulsata infatti ben 250.000 flash, un numero e una potenza davvero elevati e che renderanno quindi più efficace e permanente l’epilazione.

2. IMETEC Bellissima Zero Epilatore a Luce Pulsata

Imetec è una delle prime marche ad aver messo in commercio apparecchi per la epilazione a luce pulsata da utilizzare direttamente in casa, proprio per questo è uno dei brand più affidabili in questo campo. L’epilatore Bellissima Zero ha un prezzo decisamente più accessibile del precedente, emette 50.000 impulsi ed ha un design che lo rende leggero e facilmente trasportabile.

3. REMINGTON IPL6750 i-LIGHT

Questo epilatore a luce pulsata della Remington è la giusta via di mezzo se cercate un prodotto di buona qualità ad un prezzo giusto. Emette 150.000 flash, quindi un buon numero, ed è perfetto da utilizzare anche sul viso e nella zona bikini.

4. HOMEDICS Epilatore Luce Pulsata DUO LITE

Homedics realizza un epilatore davvero economico e che contiene all’interno due tecnologie distinte: AFT, uno speciale filtro impedisce alle più corte lunghezze d'onda della luce di non surriscaldare la pelle e IPL, per la riduzione permanente dei peli superflui. Ha inoltre 5 livelli di intensità per regolarla in base al proprio tipo di pelle.

5. PHILIPS Dispositivo a Luce Pulsata

Un epilatore dal costo leggermente alto ma con una ben 250.000 flash e soprattutto ha la possibilità di essere utilizzato sia con che senza filo, una comodità non da poco per riuscire a reggiungere ogni zona del nostro corpo con facilità.

