5 epilatori al miglior prezzo, per una depilazione perfetta

Non sempre si ha il tempo di andare dall’estetista. Non sempre è possibile preventivare e organizzare il momento migliore per depilarsi. Ci sono casi in cui rimuovere i peli superflui diventa un’esigenza, o meglio, un’emergenza. Giornata al mare o alla spa, palestra, vestitino corto da indossare: in questi casi in cui, i peli di troppo sono assolutamente obbrobriosi, gli epilatori sono i veri salva-vita.

Ecco alcuni epilatori economici ma di qualità, reperibili su Amazon:

1. Braun Silk-Epil 9 9-561 Wet&Dry

Partiamo da un epilatore Braun elettrico, senza fili e dotato di 6 accessori extra: il modello più venduto su Amazon. Con un risparmio notevole, questo prodotto promette di rimuovere i peli in una sola passata, anche quelli cortissimi, senza alcun fastidio o dolore. E’ dotato, inoltre, di 6 accessori extra, tra cui una testina radente e un cappuccio regolatore.

2. Braun Silk-epil 5 5-541 Wet&Dry

Ancora un prodotto Braun, ancora senza fili ed elettrico, questa volta con 4 accessori extra. Un prodotto valido, disponibile con un risparmio del 44 per cento su Amazon, dotato anche di rulli massaggianti. L’impugnatura antiscivolo rende comodo anche l’utilizzo dello strumento sotto l’acqua.

3. Braun Silk-epil 5 Power 5-329

Continuiamo con un altro epilatore Braun, questa volta pensato anche per la pulizia del viso. Oltre ad essere un prodotto efficace per rimuovere i peli di gambe, braccia, ascelle, il Braun Silk epil 5 power è dotato di spazzola per la pulizia del viso, che assicura una pulizia sei volte più profonda di quella manuale.

4. Rowenta EP5660 Silence Soft

Un epilatore Rowenta, silenzioso, per gambe e caratterizzato dalla tecnologia micro-contact. Dotato di un rullo esfoliante che prepara la pelle all’epilazione e con tutti gli accessori removibili e lavabili, per una massima igiene.

5. Braun Silk-epil 5 Power 5185

Un epilatore con 3 accessori, con la migliore percentuale di sconto su Amazon. Il Braun Silk-epil 5 Power 5185 è un modello comodo all’uso, dotato di 40 pinzette Close-grip che assicurano un’epilazione profonda. Tra gli accessori ci sono i rulli massaggianti e il guanto refrigerante, per rendere la depilazione una coccola, un momento piacevole.

