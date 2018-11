Felce Azzurra lancia la linea 'Bio': doccia gel, bagnodoccia e saponette 'naturali'

Felce Azzurra, da anni, è sinonimo di cura del corpo, ma anche degli indumenti e della casa. Con i suoi bagnoschiuma, con le sue saponette, ma anche con i suoi saponi per il bucato e con detergenti e profumatori per la casa, l’azienda italiana rappresenta una sicurezza per molte famiglie.

In casa della nonna non mancava mai il talco Felce Azzurra nel flacone azzurro, lo ricorderete senza dubbio. Oggi l’azienda si è notevolmente evoluta, cercando di andare sempre di più incontro alle esigenze del cliente.

La linea 'Bio' di Felce Azzurra

Abbiamo voluto provare la linea Bio, una novità in casa Felce Azzurra, articolata in 3 generi di prodotti: i doccia gel, i bagnodoccia e i saponi biologici. Si tratta di prodotti realizzati con il 98,8 per cento di ingredienti di origine naturale, a base di tensioattivi naturali, di estratti derivanti da agricoltura bio e con profumi al 100 per cento ricavati da estratti naturali (senza l’uso di solventi chimici).

Cosa abbiamo provato della linea bio di Felce Azzurra

Iniziamo con i ‘Doccia gel’ disponibili nella fragranza ‘The verde e zenzero’ e ‘Mandorla e cocco’, due prodotti delicati sulla pelle, consigliati per uso quotidiano, comodi anche da portare in piscina o in palestra nel loro formato ‘pocket’ (250 ml). La versione 'The verde e zenzero', adatta anche per gli uomini che non amano profumazioni eccessivamente fruttate, ha una fragranza fresca, delicata, proprietà antiossidanti (the verde) e purificanti (zenzero). La versione ‘Mandorla e cocco’ è senza dubbio più dolce della precedente, ma comunque delicata sulla pelle.

I Doccia gel della linea Bio di Felce Azzurra

Abbiamo provato anche la linea bio 'Bagnodoccia', disponibile nelle fragranze ‘Aloe vera e limone’ e ‘Argan e Miele’. In questo caso la confezione è più grande, da 500 ml e si presenta bene anche come regalo. La versione ‘Argan e Miele’ esalta molto il secondo ingrediente e lascia sulla pelle una profumazione intensa, dolce, buona. Come per i ‘Doccia gel’, anche in questo caso, Felce Azzurra ha voluto affiancare un’alternativa meno dolce e più fresca, quella ‘Aloe Vera e Limone’: una fragranza molto piacevole, agrumata che lascia un effetto rinfrescante sulla pelle.

A completare la linea Bio di Felce Azzurra sono i saponi biologici, delle saponette senza siliconi, conservanti e EDTA (acido etilendiamminotetraacetico): sapone bio alla mandorla e sapone bio argan, da comprare per uso proprio o da regalare in abbinamento ai doccia gel o ai bagnodoccia citati sopra.

I bagnodoccia e i saponi biologici della linea Bio di Felce Azzurra

Cosa abbiamo apprezzato della linea Bio di Felce Azzurra

Le profumazioni, più o meno dolci, ma tutte delicate al punto giusto. La particolarità delle fragranze, non le solite, non scontate. La possibilità di poter scegliere un prodotto naturale che abbia alle spalle un nome noto qual è, appunto, quello di Felce Azzurra.

Volete sapere qual è stato il prodotto che ci è piaciuto di più di tutta la linea Bio? Il bagnodoccia Aloe Vera e Limone, vero tripudio di freschezza.