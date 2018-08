I migliori prodotti viso all’acido ialuronico

L’acido ialuronico è uno dei componenti principali nei cosmetici contro l’invecchiamento della pelle e antirughe. Grazie alle sue proprietà riesce a rendere tonica ed elastica la pelle, prevenendo quindi la formazione dei segni d’espressione e del tempo. Ha inoltre un potere rinvigorente e rimpolpante. Abbiamo selezionato per voi 5 prodotti viso all’acido ialuronico, per prendersi cura della pelle, del contorno occhi ed anche delle labbra.

1. Poppy Austin® il Miglior Siero All'acido Ialuronico per la Pelle

Il siero viso andrebbe applicato come ulteriore step di idratazione e trattamento sulla pelle del viso dopo la detersione e prima della crema. Questo siero nello specifico ha un’alta percentuale di acido ialuronico all’interno, che ha una potente azione elasticizzante e elasticizzante della pelle. Perfetto per chi ha la pelle danneggiata dal sole, secca o matura.

2. BIO Siero Viso con Acido Ialuronico Puro e Vitamina C

Questo siero viso ha all’interno ingredienti biologici ed è arricchito con vitamina C, che contribuisce al rinnovamento e rinvigorimento della pelle del viso. Un siero viso perfetto per chi ama prendersi cura della propria pelle scegliendo ingredienti naturali, biologici e italiani.

3. Acido ialuronico 3D (maschere da 5 fogli)

Se amate le maschere viso ed ogni tanto volete dare un boost di idratazione e elasticità alla pelle del vostro viso allora scegliete queste maschere viso in tessuto. Già dopo una prima applicazione la pelle risulterà più tonica e compatta.

4. L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 Crema Viso Contorno Occhi

Grazie al suo potere antiage ed elasticizzante l’acido ialuronico è perfetto per essere applicato nella zona del contorno occhi. Questa crema contorno occhi di L’Oréal ha azione nutriente, idratante e distensiva. Grazie all’applicatore in metallo è ottima anche per un contorno occhi stanco.

5. Incarose Stick per Labbra Idratante all'Acido Ialuronico

Abbiamo parlato anche delle proprietà naturalmente idratanti e rimpolpanti dell’acido ialuronico, ecco quindi un balsamo labbra in stick perfetto per chi vuole delle labbra piene e morbide!

