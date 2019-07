Jungle, il migliore spray antizanzare in vendita su Amazon a soli 7,91 €

Lo spray antizanzare Jungle è tra i migliori repellenti esistenti in commercio: respinge diverse specie di zanzare tra cui la zanzara comune europea, la zanzara della malaria, la zanzara tigre, della febbre gialla e della dengue.

Perfetto da utilizzare durante i viaggi in zone tropicali o con forte presenza di questi insetti, come anche durante le sere d’estate passate in giardino o in balcone. Questo spray fornisce in media 9 ore di protezione contro le specie più comuni di zanzare, ma per alcune specie tropicali il tempo di protezione può essere più breve: in media 4 ore contro la zanzara della febbre gialla e 8 ore contro la zanzara della malaria. Inoltre, tieni sempre conto che fattori quali l’alta temperatura, l’umidità e la traspirazione possono ridurne l’efficacia.

Lo spray antizanzare Jungle contiene il 50% di Deet (dietiltoluamide), la sostanza insetto repellente più efficace e diffusa al mondo; se applicato correttamente, il Deet crea una barriera di vapore sulla superficie della pelle che scoraggia gli insetti dal depositarvisi. La sua azione repellente ha effetto anche su tafani, pulci, zecche e altri insetti molesti.

Non unge, rispetta la pelle e non macchia i vestiti; non vaporizzare mai direttamente sul viso, ma spruzza un po' di prodotto sul palmo delle mani e poi applicalo sulla parte. Inoltre, questo antizanzare non deve essere mai usato sotto i 17 anni.

Puoi trovare lo spray antizanzare Jungle su Amazon.it a soli 7,91 €: per goderti le vacanze senza il fastidio degli insetti!

