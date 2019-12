Cosmesi fai da te: il kit per creare il tuo burrocacao personale!

La cosmesi fai da te è una soluzione che ti permette di realizzare in casa tantissimi prodotti diversi, come scrub, maschere e oli da massaggio, e che offre numerosi vantaggi, come la possibilità di scegliere gli ingredienti in base alle proprie esigenze e ai propri gusti, la possibilità di utilizzare materie prime biologiche, naturali e biodegradabili e anche di aiutarti a non alleggerire il portafoglio, permettendoti di ottenere cosmetici di qualità risparmiando sul costo (spesso dovuto al nome del brand).

Se anche tu vuoi cimentarti nella cosmesi fai da te, il kit per realizzare il balsamo labbra di Kare and Kind è quello che fa per te. Infatti, il balsamo labbra, chiamato più comunemente burrocacao, è un cosmetico fondamentale in questo periodo dell'anno, per proteggere le labbra dal freddo e dal vento, e questo kit ti permetterà di impreziosire il tuo burrocacao con gli ingredienti più in linea con le tue esigenze specifiche.

Il kit è pratico e facile da usare anche per chi è alle prime armi, e si compone di:

50 tubetti multicolore per il balsamo labbra , ognuno dei quali è dotato di meccanismo a torsione con tappo

, ognuno dei quali è dotato di meccanismo a torsione con tappo 1 vassoio di riempimento

1 spatola

50 adesivi scrivibili (10x 5 colori)

50 adesivi prestampati trasparenti

Realizzare i tuoi burrocacao è molto semplice: basterà scegliere una ricetta (ne puoi trovare tantissime online e, a seconda degli ingredienti che sceglierai, potrai decidere se utilizzarlo per idratare, lenire o proteggere le labbra), seguirla step by step e preparare la miscela.

A questo punto, inserisci i tubetti vuoti (tutti o anche solo alcuni) nel vassoio di riempimento e versa al loro interno la miscela precedentemente preparata, utilizza la spatola per spalmare il prodotto in modo omogeneo e lascia asciugare all'aria.

Grazie al il kit per realizzare il balsamo labbra di Kare and Kind potrai preparare in casa un burrocacao completamente personalizzato, eco-bio ed efficace senza spendere una fortuna: provalo subito!

Scoprilo su Amazon.it a 21,99€