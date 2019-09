Kit di coppettazione di Mroobest: addio cellulite!

La coppetta anticellulite è un beauty tool in silicone dalla forma sferica molto in voga da qualche anno che aiuta a contrastare cellulite e buccia d’arancia, rendendo la pelle più tonica e compatta. Grazie alla forma e al tipo di materiale usato, la coppetta stimola un effetto “pull up”, cioè un’aspirazione localizzata sull’epidermide, che punta a riattivare il microcircolo, ossigenare i tessuti e drenare i liquidi.

La coppetta anticellulite, in particolare:

aiuta a ripristinare il microcircolo e stimola la circolazione sanguigna, cosa che rende la pelle più luminosa e compatta;

più luminosa e compatta; ha un’azione drenante , andando a eliminare i liquidi in eccesso e a combattere pelle a buccia d'arancia, cellulite e ritenzione idrica;

, andando a eliminare i liquidi in eccesso e a combattere pelle a buccia d'arancia, e ritenzione idrica; aiuta a eliminare le tossine e a ossigenare i tessuti, stimolando il sistema linfatico e aiutando a drenare grassi e tossine.

Usare la coppetta è facilissimo, e puoi regolare da sola l’intensità del massaggio, a seconda delle tue preferenze; all’inizio può risultare fastidioso, ma è proprio l’effetto di pizzicamento della pelle che permette di ottenere i risultati desiderati. Inizia poggiando bene i bordi della coppetta sulla pelle, fai uscire l’aria stringendo con forza e infine rilascia, in modo che la zona venga “risucchiata” dalla coppetta. Ricordati che più “schiacci” la coppetta, maggiore sarà l’intensità dell’effetto “sottovuoto”: inizia a bassa intensità per poi aumentare gradualmente la pressione.

A questo punto, fai scorrere la coppetta dal basso verso l'alto; inizia con movimenti lineari, poi ondulati, ed infine circolari nella zona che hai deciso di trattare. I movimenti su glutei, invece, puoi farli sempre circolari. Dedica 8 minuti di massaggio per gamba, almeno 3 volte a settimana. Ricorda di non utilizzare mai la coppetta sulla pelle asciutta: oltre che doloroso, fa male ai capillari. Applica sempre sulla pelle un olio o una crema per favorire lo scorrimento, come in qualsiasi massaggio. In alternativa puoi usarla sotto la doccia, dopo aver bagnato e insaponato la zona. Inoltre, al termine del massaggio, è importante bere almeno due bicchieri d’acqua, per favorire lo smaltimento delle tossine che la coppetta ha liberato dai tessuti; poi, applica una buona crema idratante o una crema anticellulite, che sarà assorbita meglio grazie all’aumento della circolazione sanguigna.

Il set di coppettazione di Mroobest è composto da due coppette di misura diversa, che possono essere usate su diverse parti del corpo, e un massaggiatore. Realizzato in silicone ipoallergenico di alta qualità, morbido, resistente ed elastico, è facile da usare e da pulire, e funziona davvero alla perfezione; in dotazione, inoltre, è compreso un sacchetto di tela per riporre tutti i prodotti.

Il kit di coppettazione di Mroobest è sorprendentemente utile, semplice e comodo, davvero alla portata di tutti; lo trovi in vendita su Amazon.it al prezzo di 14,99 €.

