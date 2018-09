I migliori kit per il gel unghie in casa

Avere le mani sempre in ordine è un piacere che tutte vorremmo avere, anche se non sempre è facile ed economico. Avete mai pensato di realizzare la ricostruzione unghie con il gel o con il semipermanente direttamente in casa? Abbiamo selezionato 4 dei migliori e più completi kit per realizzare il gel in casa!

1. Kit Semipermanente Unghie Professionale Completo

Un kit per realizzare il semipermanente e la ricostruzione con gel professionale e completo ad un prezzo accessibile. Insieme al forno UV vengono forniti davvero molti accessori come lime, primer, base coat e uno smalto semipermanente colorato. Se partite da zero e volete dedicarvi alla bellezza ed alla cura delle vostre unghie questo kit è quello che fa al caso vostro.

Scopri di più su Amazon

2. Coscelia Kit 36W Lampada UV

Siete delle vere e proprie amanti della manicure? Allora questo kit super accessoriato vi farà brillare gli occhi. All'interno, oltre alla lampada UV da 36W, trovate anche tanti smalti, decorazioni per le unghie e strumenti necessari per realizzare una ricostruzione da vere maestre.

Scopri di più su Amazon

3. Kit Semipermanente Unghie Professionale

Un kit super scontato e conveniente che include anche una lampada led di ultima generazione con la quale potrete realizzare una manicure con smalto semipermanente in pochissimi minuti.

Scopri di più su Amazon

4. Kit Semipermanente Unghie Professionale

Anche questo kit include una lampada led comoda perché senza fondo ed è quindi possibile utilizzarla agevolemente anche per realizzare il semipermanente sulle unghie dei piedi. In più all'interno del kit sono comprese davvero molte tonalità di smalto semipermanente.

Scopri di più su Amazon

Per sapere tutto sui migliori trucchi da usare per essere sempre al top: clicca qui