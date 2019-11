Ciglia lunghe e super curve grazie al kit per laminazione fai da te di Luckyfine

Tutte sogniamo di avere uno sguardo da star, con ciglia lunghe, folte ed incurvate, ma per chi non ne è naturalmente dotata oggi c'è una grande soluzione: la laminazione, grazie alla quale potrai avere ciglia incurvate al massimo, senza dover ricorrere a trucchi e prodotti costosissimi o all'applicazione quotidiana delle ciglia finte.

La laminazione è un trattamento estetico semi-permanente, che esalta le ciglia naturali dando loro più spessore, curvatura e lunghezza per circa sei-otto settimane; grazie alla laminazione, otterrai uno sguardo naturalmente più aperto e brillante.

Il kit per la laminazione ciglia fai da te di Luckyfine è il più acquistato e apprezzato dalle utenti, soprattutto per l'ottimo rapporto qualità prezzo e il risultato sorprendente. Perfetto per ciglia corte, leggere e diritte, questo kit è composto da ingredienti di alta qualità e include tutto il necessario per incurvare, nutrire e levigare le ciglia.

All'interno del kit troverai:

1 lozione permanente #1

1 lozione fissante #2

1 lozione nutriente #3

1 lozione detergente #4

1 flaconcino di colla per ciglia

1 box di pad in silicone

1 box di pennellini per l'applicazione dei pad

libretto delle istruzioni in italiano che spiega passo passo il procedimento da seguire.

Come si usa

Prima di tutto è necessario pulire le ciglia da impurità, micro residui e polveri utilizzando la lozione detergente #4 su tutta la parte circostante e la pelle intorno agli occhi; poi applica i pad in silicone sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore.

da impurità, micro residui e polveri utilizzando la lozione detergente #4 su tutta la parte circostante e la pelle intorno agli occhi; poi applica i pad in silicone sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore. A questo punto, utilizza la colla sia sui pad che sulle ciglia , e pettinale con il pennellino fino a quando la colla non si sia seccata. In questo modo, le ciglia vengono "educate" a mantenere la posizione, pettinate e riordinate, procedendo a quello che viene chiamato anche “lifting alle ciglia ” o lash lifting.

, e pettinale con il pennellino fino a quando la colla non si sia seccata. In questo modo, le vengono "educate" a mantenere la posizione, pettinate e riordinate, procedendo a quello che viene chiamato anche “lifting alle ” o lash lifting. Applica la lozione #1 e lascia in posa per 10/12 minuti; questa lozione è una composizione arricciante che stimola le ciglia a curvarsi, così da effettuare una vera e propria permanente.

a curvarsi, così da effettuare una vera e propria permanente. Ora, applica la lozione #2, un preparato che ha la funzione di fissare la curvatura, e lascia in posa sempre per 10/12 minuti.

Per finire, passare nuovamente il detergente #4, per eliminare tutti i residui delle altre lozioni e della colla, e poi la lozione nutriente #3, che ricompatta la struttura delle ciglia ricostituendo il loro naturale rivestimento.

ricostituendo il loro naturale rivestimento. Dopo l'applicazione, ricordati di non bagnare le ciglia per le 24h successive.

Il kit per la laminazione ciglia fai da te di Luckyfine è in vendita su Amazon.it a soli 17,99€: provalo subito!

