Kit tagliacapelli Remington Colour Cut: il migliore per rapporto qualità/prezzo

Al giorno d’oggi, tagliarsi i capelli da soli è spesso di vitale importanza, sia per sfuggire ai prezzi sempre crescenti dei barbieri, che per mancanza di tempo. Per queste ragioni molti uomini hanno deciso di acquistare un tagliacapelli e curare personalmente la loro acconciatura.

Tagliarsi i capelli da soli con un tagliacapelli è un metodo semplice e veloce, e con un po' di pratica si diventa rapidamente esperti. Inoltre, ci sono poche probabilità di commettere errori: ad esempio, se non hai la minima idea di quanto tagliare i capelli, inizia con la misura massima del regolatore, scalando man mano fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una volta impostata la misura desiderata, ti basterà procedere iniziando dalla parte bassa della testa per poi gradualmente risalire.

Il kit tagliacapelli Colour Cut della Remington è la migliore soluzione, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo: composto da 11 regolatori di lunghezza (da 0.5 a 25mm), un paio di forbici, un pettine, una spazzolina per pulire il rasoio e una spazzola per il collo è davvero completo e funzionale.

I regolatori sono tutti di diverso colore, così che una volta individuato il regolatore adatto al tuo taglio, ti basterà ricordare il colore corrispondente! Le lame sono in acciaio inox auto-affilanti e, oltre alla normale pulizia dopo ogni utilizzo, necessitano, di due o tre gocce d'olio ogni quattro/cinque utilizzi e di essere smontate ogni paio di mesi, per una pulizia più profonda e una manutenzione ottimale.

Il tagliacapelli presenta anche una leva laterale (0.5-2mm) per regolare la lunghezza di taglio senza usare i regolatori colorati; inoltre, il funzionamento a rete offre una buona potenza e la sicurezza di non rimanere all’improvviso senza carica. Incluso nella confezione troverai un manuale, che fornisce diversi trucchi e consigli per tagliarsi i capelli, oltre alle indicazioni per l'uso effettivo dell'oggetto; inoltre, avrai 3 anni di garanzia.

Ci piace perché: prezzo super competitivo, solido ed efficiente, silenzioso, kit completo, ottimo compromesso qualità/prezzo.

Difetti: non ha una custodia dove riporre il tagliacapelli e gli accessori.

Puoi trovare il kit tagliacapelli Colour Cut della Remington in vendita su Amazon.it a soli 19,00 €: approfittane subito!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!