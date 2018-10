Acqua alle Rose, i prodotti delle linee 'Sensitive' e 'Antirughe' ideali per coccolare il viso

Gli agenti atmosferici, lo smog, gli sbalzi di temperatura sono nemici della pelle, si sa, ma la soluzione è allearsi con dei prodotti struccanti, idratanti, nutrienti che sappiano coccolare nel modo opportuno viso e collo, tra le parti del corpo più esposte, durante tutto l’anno. Acqua alle Rose è un’azienda da sempre nota per la sua delicatezza, per le proprietà e per quel profumo raffinato di rosa che ogni suo prodotto emana.

Tutto da Acqua alle Rose viene realizzato con estratti di Rose Nobili, uniti ad oli essenziali (olio di jojoba, olio di argan) e declinato in creme, acque micellari, struccanti ed altri cosmetici ideali per donne di ogni età. Abbiamo provato alcuni prodotti delle linee 'Antirughe' e 'Sensitive' di Acqua alle Rose e vi raccontiamo la nostra esperienza.

Linea Sensitive di Acqua alle Rose

Partiamo con la linea 'Sensitive', quella consigliata a chi ha una pelle particolarmente delicata, soggetta ad arrossamenti, a secchezza, a mancanza di elasticità. Abbiamo avuto modo di provare lo Struccante occhi ‘Sensitive’ al 95% di origine naturale, con estratto di Rosa Antica, specifico per essere anti-arrossamenti. Si tratta di uno struccante occhi micellare fresco, leggero, che lascia una piacevole sensazione sul viso e che non necessita di risciacquo. In abbinamento allo struccante, abbiamo provato anche la crema Idratante e protettiva 'Sensitive', ideale da applicare al mattino e alla sera. Texture cremosa ma leggera che si assorbe, lasciando un effetto seta profumato sul viso.

Proseguiamo presentandovi un altro prodotto molto innovativo – sempre della linea 'Sensitive' – per struccarsi senza rischio di irritazioni: si tratta dei Petali micellari struccanti. Dei dischetti sottilissimi, realizzati in tessuto a trama intrecciata imbevuti e pronti all’uso. Pratici, efficaci, senza nessun fastidio per gli occhi. L’azienda li consiglia anche ai portatori di lenti a contatto, proprio perché, basta appoggiare il petalo sull’occhio chiuso per eliminare il trucco (anche waterproof) senza dover fare nessuna particolare pressione.

La linea Antirughe di Acqua alle Rose

Per chi ha superato i 30 anni e desidera prendersi cura della pelle, prevenendo la comparsa di rughe e segni dell’età, Acqua alle Rose ha pensato ad una linea di prodotti ad hoc, la linea 'Antirughe', appunto. Abbiamo provato la crema notte Antirughe con olio di rosa mosqueta e ceramidi e la crema occhi (antiborse e antiocchiaie) con estratto di rosa damascena e caffeina. La prima, consigliata dopo un’accurata pulizia del viso, prima di andare a dormire, si presenta come una crema corposa, ma comunque leggera che regala al viso un profumo delicato, una sensazione piacevole e dona, al mattino successivo, elasticità e luminosità.

L’ideale è, appunto, abbinarla all’Antirughe crema occhi, da applicare in piccole quantità, anche più volte al giorno, picchiettando dall’interno verso l’esterno. La sensazione fresca che questo prodotto lascia è piacevole, ma, se avete occhi particolarmente delicati, il consiglio è di non avvicinare troppo il prodotto ad essi, perché l’effetto rinfrescante può generare, inizialmente, un po’ di bruciore.

Un ultimo cosmetico pratico e da tenere sempre in borsa per rimediare a qualunque sbavatura di make up, che vogliamo consigliarvi, sono le Salviette struccanti tascabili di Acqua alle Rose, con il 95% di ingredienti di origine naturale, acqua distillata di Rosa, estratti naturali di 3 rose, che idratano la pelle, senza irritarla.